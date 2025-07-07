بنك إسرائيل يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي

قرر البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عشرة على التوالي، عند 4.5%، مما يمنح ارتفاعا حديثا في قيمة الشيكل المزيد من الوقت لإبطاء التضخم، وتمهيد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض، وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الأساسي.

الشيكل يصعد بعد وقف النار مع طهران

وأدى إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار الشهر الماضي - الذي أنهى حربا قصيرة بين إسرائيل وإيران- إلى ارتفاع قيمة الشيكل، وبلغ الشيكل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات، متجاوزا الانخفاضات التي شهدها عقب محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصلاح القضاء، وهجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي أشعلت حربا مستمرة منذ 21 شهرا.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه باع 273 مليون دولار في يونيو للدفاع عن العملة المحلية، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 18 شهرًا التي تُفعّل فيها إسرائيل خطة تدخل بعد 7 أكتوبر تهدف إلى "الحد من التقلبات في سعر صرف الشيكل".

وصرح محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الشهر الماضي بأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستسترشد بالتوازن بين ارتفاع قيمة الشيكل -المتوقع أن يُخفف الضغوط التضخمية- ونقص العمالة الناجم عن عدد العاملين الذين يخدمون كجنود احتياط في الجيش- مما يهدد بارتفاع الأسعار، ويبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل حاليًا 3.1%، وهو أعلى من النطاق الرسمي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

تأثير إيجابي للهجوم على إيران

وأضاف يارون أن الحملة العسكرية في إيران، التي شهدت أيضًا انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات على المواقع النووية الإيرانية، تُحسّن الآفاق الاقتصادية لإسرائيل على المدى الطويل، خاصة إذا كان وقف إطلاق النار في غزة وشيكا، من المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي في واشنطن اليوم الإثنين، وسيكون إيجاد سبيل لإنهاء الحرب مع حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة حركة إرهابية، أحد أهم مواضيع النقاش.

انخفضت فروق عقود مقايضة مخاطر التخلف عن الائتمان لخمس سنوات في إسرائيل، وهي مقياس للثقة في قدرة الدولة على سداد ديونها، من 123 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 84 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وارتفعت العملة الإسرائيلية بنسبة 6.4% مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الستة التي تلت قرار الفائدة الأخير، لتصبح العملة الأفضل أداءً في سلة من العملات الرئيسية الموسعة.

وارتفع مؤشر "تل أبيب 35" (Tel Aviv 35) القياسي للأسهم بنسبة 21.3% في النصف الأول من العام، مقابل 3% لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.