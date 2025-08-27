الخميس 28 أغسطس 2025
مدرب سلة الأهلي الجديد: هدفي التتويج بجميع البطولات المحلية والقارية (فيديو)

أعرب لينوس جافريل، المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو قيادة الفريق للتتويج بجميع البطولات المحلية والقارية، واستكمال مسيرة النجاحات التي حققها الأهلي في السنوات الماضية.

وقال جافريل في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: “وجودي هنا شرف كبير، أعرف الأهلي جيدا منذ سنوات وسبق أن واجهته في بطولات عربية وإفريقية، لذلك كان انضمامي إليه قرارا طبيعيا بالنسبة لي.”

 

وأضاف: “نسعى هذا الموسم لحصد جميع الألقاب في مصر، والتتويج أيضا ببطولة دوري إفريقيا، خاصة أن الفريق يضم قائمة قوية من اللاعبين المميزين الذين اعتادوا على الفوز تحت قيادة المدرب الكبير أوجستي بوش.”

وأشار المدرب الجديد إلى أن العمل الجاد والانضباط يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق النجاح، مؤكدا: “من يلتزم بالانضباط ويعمل بجد، فإنه بالتأكيد يسعى للفوز، وهذا ما نطمح إليه جميعا داخل الفريق.”

ووجه جافريل رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: “الفريق يحتاج إلى دعمكم في كل الأوقات، ليس فقط عند الانتصارات. بدعمكم وبعملنا الجاد سنحتفل معًا في النهاية بالبطولات، وأعدكم بأن نقاتل بكل قوة من أجل التتويج بكل الألقاب". 

