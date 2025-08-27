من هو خافيير روخاس الحكم المرشح لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

خافيير روخاس، كشفت تسريبات من داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن طاقم حكام إسباني بقيادة الدولي الإسباني خافيير روخاس، بات قريبا من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

السيرة الذاتية للحكم الإسباني خافيير روخاس

بدأ خافيير روخاس التحكيم في الدوري الإسباني عام 2017، وسبق له إدارة مباراة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في يناير الماضي في السعودية.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية "الرياض" يوم 10 يناير الماضي.

مواجهات الأهلي ضد بيراميدز، فيتو

روخاس متخصص ديربيات

ويعد خافيير روخاس متخصص ديربي بجانب المباراة المذكورة كان قد أدار لنفس الفريقين في شهر سبتمبر 2023 ببطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-1.

روخاس كثير الإنذارات

ولكن من الواضح بالرجوع لسجل مباريات الحكم أنه كثير الإنذارات وفي بعض المواجهات كان يشهر البطاقة الحمراء.

وبعيدًا عن ديربي مدريد لقد أدار الحكم مباريات لأهم الفرق في إسبانيا مثل برشلونة أمام ألميريا في مايو الماضي.

روخاس يدير ديربي الأهلي وبيراميدز للمرة الثانية

سبق للإسباني خافيير روخاس إدارة ديربي الأهلي أمام بيراميدز في الموسم الماضي، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وشهدت المواجهة جدلا تحكيميا واسعا، بعدما احتسب روخاس ركلة جزاء، لصالح حسين الشحات في الدقيقة 61، وسط اعتراضات لاعبي بيراميدز.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

