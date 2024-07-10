تخصص "ديربيات"، تعرف على خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

يدير الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون خافيير روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

من هو خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

بدأ التحكيم في الدوري الإسباني عام 2017، ولكن لديه تجربة عربية وحيدة ترجع إلى كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في يناير الماضي في السعودية.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية "الرياض" يوم 10 يناير الماضي.

ويعد روخاس متخصص ديربي بجانب المباراة المذكورة كان قد أدار مباراة نفس الفريقين في شهر سبتمبر 2023 ببطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-1.

وبالتالي، سيكون روخاس حكما مناسبًا لأهمية مباراة الأهلي وبيراميدز لأن الفريقين يتنافسان على لقب الدوري في الوقت الحالي.

ولكن من الواضح بالرجوع لسجل مباريات الحكم أنه كثير الإنذارات وفي بعض المواجهات كان يشهر البطاقة الحمراء.

وبعيدًا عن ديربي مدريد لقد أدار الحكم مباريات لأهم الفرق في إسبانيا مثل برشلونة أمام ألميريا في مايو الماضي.