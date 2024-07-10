الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تخصص "ديربيات"، تعرف على خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

خافيير روخاس، فيتو
خافيير روخاس، فيتو

يدير الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون خافيير روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

من هو خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟ 

بدأ التحكيم في الدوري الإسباني عام 2017، ولكن لديه تجربة عربية وحيدة ترجع إلى كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في يناير الماضي في السعودية.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية "الرياض" يوم 10 يناير الماضي.

ويعد روخاس متخصص ديربي بجانب المباراة المذكورة كان قد أدار مباراة نفس الفريقين في شهر سبتمبر 2023 ببطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-1.

وبالتالي، سيكون روخاس حكما مناسبًا لأهمية مباراة الأهلي وبيراميدز لأن الفريقين يتنافسان على لقب الدوري في الوقت الحالي.

ولكن من الواضح بالرجوع لسجل مباريات الحكم أنه كثير الإنذارات وفي بعض المواجهات كان يشهر البطاقة الحمراء.

وبعيدًا عن ديربي مدريد لقد أدار الحكم مباريات لأهم الفرق في إسبانيا مثل برشلونة أمام ألميريا في مايو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاهلي وبيراميدز خافيير ألبيرولا روخاس الأهلي بيراميدز

مواد متعلقة

طاقم حكام إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بمشاركة الأهلي والزمالك، موعد قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

فيتو تكشف قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين بقوائم الأندية للموسم الجديد

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية