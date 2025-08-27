موعد وصول الإسباني "روخاس" لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي وبيراميدز، كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد وصول الحكم الإسباني خافيير روخاس، والمرشح لإدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد وصول خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يصل خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الخميس إلى القاهرة لإدارة المباراة.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

مواجهات الأهلي وبيراميدز، فيتو

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز فى الدوري المصري



تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجيت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

