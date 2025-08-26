الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تحرك من رابطة الدوري الإسباني تجاه إهانات فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

فينيسيوس جونيور، قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني ولجنة مكافحة العنف، بعد تعرض نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لهتافات مسيئة من جماهير ريال أوفييدو خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الليجا.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 79 من اللقاء على ملعب كارلوس تارتيري، حيث أطلقت مجموعة من مشجعي أوفييدو هتافات جماعية ضد فينيسيوس عقب حصوله على بطاقة صفراء، في واقعة وثقها مراقبو الرابطة.

اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين

وأكدت رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس أنها ستواصل العمل على ملاحقة هذه التصرفات، مشيرة إلى أن القضية تخضع حاليًا لمراجعة الاتحاد الإسباني تمهيدًا لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

جماهير ريال مدريد تهاجم فينيسيوس جونيور 

تعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لصيحات استهجان شديدة من جماهير فريقه أثناء احمائه قبل انطلاق مباراة الملكي أمام أوفييدو، التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يشارك احتياطيا ضد أوفييدو، ولم يسبق له اللعب أمامهم طوال مسيرته حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني رابطة الليجا الليجا ريال أوفييدو

مواد متعلقة

قرار ألونسو يثير غضب فينيسيوس ورسالة لنجوم ريال مدريد

كورتوا يصلح ما أفسده فينيسيوس: جماهير أوفييدو عظيمة

حارس مرمى أوفيدو السابق: فينيسيوس لديه مشكلة اجتماعية

جماهير ريال مدريد تهاجم فينيسيوس جونيور

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads