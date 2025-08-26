أول تحرك من رابطة الدوري الإسباني تجاه إهانات فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور، قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني ولجنة مكافحة العنف، بعد تعرض نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لهتافات مسيئة من جماهير ريال أوفييدو خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الليجا.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 79 من اللقاء على ملعب كارلوس تارتيري، حيث أطلقت مجموعة من مشجعي أوفييدو هتافات جماعية ضد فينيسيوس عقب حصوله على بطاقة صفراء، في واقعة وثقها مراقبو الرابطة.

اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين

وأكدت رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس أنها ستواصل العمل على ملاحقة هذه التصرفات، مشيرة إلى أن القضية تخضع حاليًا لمراجعة الاتحاد الإسباني تمهيدًا لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

جماهير ريال مدريد تهاجم فينيسيوس جونيور

تعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لصيحات استهجان شديدة من جماهير فريقه أثناء احمائه قبل انطلاق مباراة الملكي أمام أوفييدو، التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يشارك احتياطيا ضد أوفييدو، ولم يسبق له اللعب أمامهم طوال مسيرته حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.