علوم البحار يكشف أسباب ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط (فيديو)

أرجع الدكتور عمرو زكريا رئيس مركز الحد من المخاطر بالمركز القومي لعلوم البحار، أسباب ارتفاع الأمواج بعدد من البحار، وهو ما أدى لغلق بعض الشواطئ، إلى وجود منخفضات معينة توجد على سواحل البحر المتوسط.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن التيارات البحرية دائما تحدث على سواحل البحر المتوسط وليس مصر، رافضا وصف الاضطرابات البحرية على سواحل البحر المتوسطبتسونامي.



وأضاف: "ما يحدث من اضطراب الملاحة البحرية يرجع إلى وجود بعض التيارات الهوائية، وهو ما يتسبب فى هياج الأمواج".



رفع الرايات الصفراء على شواطئ شرق الإسكندرية



أعلنت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، رفع الرايات الصفراء على شاطئ شرق المحافظة، بناء على ما أفاد به مراقبي الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشملت شواطئ شرق أبو قير المميز وطاحونة المندرة وانلي والمندرة المميز والعصافرة وإسكندر وسيدي بشر وبحري المميز مع استمرار رفع الراية الحمراء في شواطئ القطاع الغربي وشواطئ بحري والسلسلة وستانلي.

وتعليمات الشواطئ ذات الرايات الصفراء، يمنع فيها تماما نزول البدالات إلى مياه البحر وعمال الإنقاذ فى مواقعهم، والسماح للرواد بالسباحة في المناطق الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات على الشاطئ.

