الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد أهالي الإسكندرية على شواطئ شرق المحافظة بعد رفع الرايات الصفراء (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

توافد رواد وأهالي محافظة الإسكندرية اليوم، على شاطئ شرق المحافظة وذلك عقب رفع الرايات الصفراء.

الخارجية التركية: نتنياهو يسعى للتغطية على جرائم حكومته

محافظ شمال سيناء يستقبل عددًا من أهالي إزالات ميناء العريش

وكان إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية أعلنت اليوم، رفع الرايات الصفراء على شاطئ شرق المحافظة، بناء علي ما أفاد به مراقبي الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشملت شواطئ شرق أبو قير المميز وطاحونة المندرة وانلي والمندره المميز والعصافره وإسكندر وسيدي بشر وبحري المميز مع استمرار رفع الراية الحمراء في شواطئ القطاع الغربي وشواطئ بحري والسلسلة وستانلي.

وتعليمات الشواطئ ذات الرايات الصفراء، يمنع فيها تماما نزول البدالات إلى مياه البحر وعمال الإنقاذ فى مواقعهم، والسماح للرواد بالسباحة في المناطق الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات على الشاطئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية السياحه والمصايف أبو قير المميز

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: الاحترام والتواصل بين الزوجين الركيزة الأساسية لبناء علاقة أسرية سليمة

حماية المنافسة يستأنف حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

أمن القاهرة يكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخصين على مسن في المعادي

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads