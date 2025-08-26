الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة وقرار غلق الشواطئ احترازي (فيديو)

شاطئ اسكندرية، فيتو
شاطئ اسكندرية، فيتو

علق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على قرار  غلق الشواطئ بشكل مؤقت لحين تحسن واستقرار الأحوال الجوية، قائلا: “ قرار غلق الشواطئ يهدف لحماية أرواح المواطنين”.

وقال محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الأجهزة المختصة بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التنبؤات الخاصة بالأحوال الجوية والبحرية، حيث تصل تقارير دقيقة من عدة مصادر، يتم مقارنتها وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

 

وأشار إلى أن الاعتماد الأكبر في هذه المتابعة يكون على النشرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعطت مؤشرات واضحة على وجود سوء في الأحوال الجوية اليوم، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في الأمواج، ما دفع إلى اتخاذ قرار احترازي بغلق الشواطئ ومنع نزول المواطنين إلى المياه، وأن هذا القرار جاء تحقيقًا لمبدأ الأمان وحماية الأرواح، مؤكدًا أن السلطات في المحافظة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن حالة الطقس مرشحة للتحسن، متوقعًا عودة الأمور إلى طبيعتها اعتبارًا من الغد، مع استقرار حالة البحر وتحسن الأحوال الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية غلق الشواطئ الاحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس تحسن الأحوال الجوية

مواد متعلقة

الأمواج ما زالت مرتفعة، تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ غدا

الكلاب تستمتع بمياه البحر في الإسكندرية بعد غلق الشواطئ (صور)

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل بن زايد بمدينة العلمين.. تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ.. فتح موقع تنسيق الجامعات لـ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

حالة الطقس اليوم، تحذير من الأمواج بهذه الشواطئ وأمطار على الجنوب

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads