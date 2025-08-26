الأربعاء 27 أغسطس 2025
الكلاب تستمتع بمياه البحر في الإسكندرية بعد غلق الشواطئ (صور)

الكلاب تستمتع بمياه
الكلاب تستمتع بمياه البحر في الإسكندرية، فيتو

شهد شاطئ بليس 2 بالعجمي، نزول  مجموعة من الكلاب إلى مياه البحر في ظل غلق شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالمياه، وهي خالية من البشر لأول مرة خلال صيف 2025.

حيث قام كلب بالاستحمام والعوم في مياه البحر، وينظر إلى المتواجدين خارج الشاطئ، وهم خارجه، بينما يستمتع بالسباحة ومعه مجموعة من الكلاب الأخرى، وهو ما فسره البعض أنه فرحه من الكلاب بأنها متواجدة علي الشاطئ، بعد طردهم منه خلال الأشهر الماضية.

والمشهد آثار عواطف مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومستأجري بشاطئ عجميستا بالعجمي بيطاش.

 

غلق شواطئ الإسكندرية 

 

وأعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، إغلاق شواطئ المحافظة اليوم الثلاثاء، نظرا لاضطراب حالة البحر.

في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)،

وبناء عليه تقرر إغلاق الشواطئ باكر الثلاثاء الموافق 2025/8/26 لحين تحسن الاحوال الجومائية وحرصا منا على سلامة السادة المواطنين.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تواصل منع نزول مياه البحر في شواطئ العجمي والقطاع الغربي والتي يبلغ عددها 42 شاطئ لليوم الثالث علي التوالي، بعد حادث الغرق الجماعي الذي شهده شاطئ ابوتلات لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وراح ضحيته 7 من بينهم 4 شباب.

وأرجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف سبب منع نزول بسبب حالة اضراب البحر والأمواج. 

