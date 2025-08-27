خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

أحمد عبد القادر، أعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، خروج أحمد عبدالقادر “ميدو” من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا أن ما جرى يمثل موقفًا تاريخيًا مشرفًا يثبت أن كرامة المصري خط أحمر.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر خط أحمر، وموقف مشرف للدولة المصرية وانتفاضها بعد واقعة القبض على أحمد عبد القادر حتى خروجه دون شرط أو مساومة.

وأثنى “ناصر” على التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج عن “ميدو”.

وأمس أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارجاتصالًا هاتفيًّا مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير الخارجية للمسئول البريطاني أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر فى لندن مساء الإثنين ٢٥ أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكدًا التطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

وكلف الوزير عبد العاطي السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.

