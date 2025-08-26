ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

تصدر هاشتاج “المخابرات البريطانية” موقع التدوينات القصيرة “إكس” بعد إلقاء القبض على أحمد عبد القادر رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بعد حملته لحماية السفارة المصرية في لندن من هجوم واعتداء جماعة الإخوان الإرهابية.

ميدو لازم يخرج

وثار ناشطون بعد القبض على أحمد عبد القادر رافعين شعار “ميدو لازم يخرج”.

وفسر النشطاء سر قبض شرطة لندن على رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في ظل تراخيهم في حماية السفارة المصرية في لندن من هجوم عناصر إخوانية للسفارة واستفزازهم للعاملين بالسفارة، وكتبوا قائلين:" المخابرات البريطانية المشغلة لتنظيم الإخوان الداعمين لإسرائـيل قبضوا على أحمد عبد القادر ميدو وهو بيضرب أنس والخــرفان اللي معاه بعد ما راحوا عند السفارة المصرية في لندن وحاولوا الاعتداء عليها".



وأضافوا تحت شعار" ميدو لازم يخرج": "إن شاء الله كل أجهزة الدولة المصرية هتتدخل لإنقاذ البطل".

كما كتب ناشط: "المخابرات البريطانية عايزين نعرف الـ 5 فلاشات عليهم إيه عشان واضح إنهم بيجعووووا أوي اللى خلاهم قاموا يعتقلوا ولادنا في ليلة".



وأشار آخر إلى أن المخابرات البريطانية الداعمة لإسرائيل “زقت” أنس حبيب برقوقة على السفارة المصرية فى لندن.

ووجه متابع رسالة لأنس حبيب بعد القبض على أحمد عبد القادر قائلًا: "ما تفرحش يا أنس برقوقة انس حبيب لأن نهايتك قريبة وهيرموك في أقرب صندوق قمامة ونهايتك هتبقى زي هشام عشماوي وكل الخونة من مرتزقة الإخوان".

ودون آخر: "الإخوان وإسرائيل والمخابرات البريطانية ومخابرات دول تانية إيد واحدة خونة ومتآمرين أما أحمد عبد القادر وأحمد ناصر أبطال التاريخ هيذكرهم أبطال وأنت يا أنس هيذكرك خاين".

كما نشر ناشط صورًا ومقطع فيديو لحظة القبض على أحمد عبد القادر وطريقة مقاومته لهم وكتب قائلًا: “أنت متخيل كل دول على أحمد عبد القادر ميدو ومش قادرين عليه! أقسم بالله بطل يا بني وراجل من ضهر راجل ومش هنسيبك ومعاك لحد ما تخرج”.

واختتم متابع: "المخابرات البريطانية الداعمة لإسـرائيل قبضت على البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو بعد ما واجه خرفان الإخـوان اللي حاولوا يعتدوا على سفارتنا في لندن ونفس الكلام لخواجات هولندا مع أحمد ناصر الدبابة".

ألقت شرطة لندن القبض على أحمد عبد القادر رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بعد مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج.



القبض على أحمد عبد القادر

وقال نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أحمد ناصر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الشرطة والمخابرات الإنجليزية في لندن مع الخونة راحوا لابن مصر البطل اللي جراهم زي الخرفان وكانوا داخلين عليه عشرة وهو لوحده زي الأسد جراهم وجابوا الشرطة في دقيقة وده كلامهم باعترافهم”.

وأضاف: “ابن مصر هيطلع غصب عن أتخن تخين لأن اللي حصل كان كبير وهدم لكل خططهم والفيديوهات موجودة وهما اللي داخلين عشرة ومعاهم الشرطة ورغم كده جراهم كلهم”.



أحمد عبد القادر ميدو، صرح في وقت سابق بأن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا باءت بالفشل الذريع، موضحا أن الجالية المصرية بالخارج تصدت لمثل هذه المحاولات بقوة.

وبالتزامن مع دعوات وقفة احتجاجية كانت ستنظمها عناصر من جماعة الإخوان أمام مقر السفارة المصرية بهولندا، أعلن اتحاد شباب مصر على الفور تنظيم وقفة مضادة منعت من نجاح دعوات الجماعة الإرهابية.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصدي أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج لتجاوزات عناصر الإخوان، مما أظهر فشلهم في تحقيق أهدافهم.

والأسبوع الماضي شن الإعلامي نشأت الديهي، في حلقة من برنامجه "بالورقة والقلم" هجومًا حادًا على عناصر جماعة الإخوان في الخارج، متهمًا إياهم بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلال مأساة غزة كـ"قميص عثمان" لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكشف الديهي عن واقعة وصفها بـ"المفاجأة المتوقعة"، حيث عرض حالة الشاب الإخواني أنس حبيب، الذي ينتمي لأسرة إخوانية بالكامل، وطلب حق اللجوء السياسي في هولندا. وأكد الديهي أن حبيب لم يطلب اللجوء بصفته معارضًا سياسيًا، بل قدم طلبًا رسميًا للسلطات الهولندية ادعى فيه أنه "شاذ جنسيًا"، وأنه لا يستطيع ممارسة حياته في مصر التي ترفض هذا السلوك، وهو ما سهل قبوله كلاجئ.

استنكر الديهي هذا السلوك قائلًا: "هذا هو النموذج.. يهربون من مصر بأي حجة، حتى لو كانت الادعاء بالشذوذ، ثم يجلسون هناك ليحاضروا علينا في الوطنية ويدّعون الدفاع عن فلسطين".

كما وجه الديهي انتقادًا لاذعًا لمنصات الإخوان الإعلامية وأتباعهم، مؤكدًا أنهم "رخصّوا القضية الفلسطينية" واختزلوها في الحديث عن المعبر والمساعدات فقط، بهدف وحيد هو تشويه صورة مصر. وتساءل: "لو كانوا شرفاء وصادقين في دعمهم لغزة، فلماذا لا يتظاهرون أمام السفارات الإسرائيلية المنتشرة في أوروبا حيث يقيمون؟ لماذا يوجهون كل سهامهم نحو مصر؟.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن هذه العناصر لا يعنيها الحق الفلسطيني بقدر ما يعنيها الانتقام من مصر وشعبها وجيشها، داعيًا المشاهدين إلى "إعمال العقل" وعدم تصديق أكاذيبهم التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.

