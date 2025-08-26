لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

ألقت شرطة لندن القبض على أحمد عبد القادر رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بعد مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج.

القبض على أحمد عبد القادر

وقال نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أحمد ناصر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الشرطة والمخابرات الإنجليزية في لندن مع الخونة راحوا لابن مصر البطل اللي جراهم زي الخرفان وكانوا داخلين عليه عشرة وهو لوحده زي الأسد جراهم وجابوا الشرطة في دقيقة وده كلامهم باعترافهم”.

وأضاف: “ابن مصر هيطلع غصب عن أتخن تخين لأن اللي حصل كان كبير وهدم لكل خططهم والفيديوهات موجودة وهما اللي داخلين عشرة ومعاهم الشرطة ورغم كده جراهم كلهم”.



أحمد عبد القادر ميدو، صرح في وقت سابق بأن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا باءت بالفشل الذريع، موضحا أن الجالية المصرية بالخارج تصدت لمثل هذه المحاولات بقوة.

وبالتزامن مع دعوات وقفة احتجاجية كانت ستنظمها عناصر من جماعة الإخوان أمام مقر السفارة المصرية بهولندا، أعلن اتحاد شباب مصر على الفور تنظيم وقفة مضادة منعت من نجاح دعوات الجماعة الإرهابية.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصدي أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج لتجاوزات عناصر الإخوان، مما أظهر فشلهم في تحقيق أهدافهم.

