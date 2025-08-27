راندال كولو خارج حسابات ديشامب لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا

ديشامب، قالت صحيفة لو باريزيان إن المهاجم راندال كولو مواني لن يكون ضمن قائمة لاعبي المنتخب الفرنسي خلال مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات مونديال 2026 الشهر القادم.

استبعاد الناخب الفرنسي ديدييه ديشامب للمهاجم مواني مرده عدم جاهزيته حيث لم يلعب أي مباراة منذ ثمن نهائي مونديال الأندية مع يوفنتوس في الأول من يوليو الماضي.

مواني الذي لعب مرحلة الإياب من الموسم الماضي مع يوفنتوس على سبيل الإعارة عاد إلى ناديه باريس سان جيرمان دون أن يلعب أي مباراة حيث لا يزال يبحث عن ناد ينضم إليه بعدما قرر ناديه تسريحه في الميركاتو الصيفي.

راندال كولو، فيتو

ديشامب متردد في استدعاء مهاجم ليفربول

يشعر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بالتردد بشأن استدعاء هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول، لقائمة الديوك، لأول مرة.

وأشارت قناة TF1 الفرنسية إلى أن ديشامب سيعلن قائمة المنتخب يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لخوض أول مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب فرنسا يواجه أوكرانيا وأيسلندا

ويخرج المنتخب الفرنسي لمواجهة أوكرانيا في بولندا ثم يستقبل آيسلندا في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس يومي 5 و9 سبتمبر المقبل.

موقف إيكيتيكي قوي للانضمام إلى منتخب فرنسا

وأضافت القناة "ديشامب لم يحسم قراره النهائي بعد بشأن استدعاء إيكيتيكي لأول مرة رغم تألق اللاعب في انطلاقة مشواره مع ليفربول، وتسجيله هدفين في أول مباراتين بقميص الفريق الإنجليزي".

أوضحت أيضا "لكن هوجو إيكيتيكي ربما يستفيد من عدم مشاركة راندال كولو مواني، الذي يتواجد قائمة بحسابات ديشامب، في أي مباراة رسمية هذا الموسم".

ويترقب كولو مواني مصيره مع باريس سان جيرمان بعد انتهاء إعارته لستة أشهر في الموسم الماضي إلى يوفنتوس.

