ديشامب يكشف عن نتيجة تصويته للمرشح على جائزة الكرة الذهبية

كشف ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا عن مسار صوته في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2025.

ديشامب يكشف مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

قال ديشامب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إجابتي قد تكون مضحكة لوسائل الإعلام، ولكن لا أنشغل بهذا الموضوع، ولكن إذا سألتني فأنا أدعم فوز عثمان ديمبلي لأنه لاعب فرنسي، وتقديرا لما قدمه هذا الموسم".

وأشار مدرب الديوك: "بطولة دوري أمم أوروبا أو كأس العالم للأندية قد تؤثر أيضا على سباق الجائزة، لقد أجبت عن هذا السؤال بالفعل".

وأضاف "لن أتحدث عن لامين يامال اليوم لأن ذلك يعني مقارنته بعثمان ديمبلي، لكن إذا اضطررنا للاختيار، فسأختار ديمبلي بنسبة 100%، هذا أمر واضح".

وأشار: "إذا سألت الإسبان (الصحافة الإسبانية) لا أعتقد أنهم سيقولون نفس الشيء، ومباراة قبل نهائي دوري الأمم قد تؤثر أو لا تؤثر على سباق التصويت".

واستدرك ديشامب في ختام تصريحاته: "ولكن بما قدمه عثمان ديمبلي هذا الموسم، فهو يستحق الفوز بالكرة الذهبية، وأتمنى ذلك".

أرقام عثمان ديمبلي هذا الموسم

وحقق ديمبلي رباعية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، ويستعد فريقه للمشاركة في كأس العالم للأندية، بينما توج يامال بثلاثية الدوري وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة وخرج فريقه من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ولكنه لن يشارك في مونديال الأندية.

ويستعد يامال وديمبلي لمواجهة مباشرة عندما يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا، غدا الخميس، في قبل نهائي دوري الأمم.

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