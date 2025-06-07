ديشامب يكشف أفضل مركز لـ مبابي داخل الملعب

أكد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن أفضل مركز للنجم كيليان مبابي، قائد الديوك وفريق ريال مدريد، هو قلب الهجوم، الذي لعب فيه هذا الموسم مع الميرنجي.

المهاجم الصريح أفضل مركز يشارك فيه مبابي

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، المقررة غدا الأحد أمام ألمانيا: "لقد اعتاد مبابي اللعب في هذا المركز، وهو فعال للغاية.. ليس من قبيل الصدفة أنه أنهى الموسم كأفضل هداف في أوروبا، لا أحد سجل أكثر منه".

وواصل: "صحيح أنه لا يمتلك نفس الأسلوب الذي يتميز به جيرو، لكني أرى أن مركزه الأفضل هو قلب الهجوم".

مبابي يؤكد على مركزه المفضل

ومن جانبه، أقر مبابي بأنه بدأ يتقبل، أن هذا أصبح مركزه الطبيعي.

وقال النجم الفرنسي: "أن تكون رقم 9 في النادي والمنتخب ليس أمرا واحدا، لكن أعتقد أنني تطورت في بعض الجوانب.. بدأت أتأقلم مع المركز.. في كرة القدم، كل شيء غير متوقع، والآن أنا مهاجم صريح".

وكان مبابي قد اشتكى سابقا من اللعب كرأس حربة مع المنتخب، بينما كان يُوظف كجناح أيسر في باريس سان جيرمان، وهو مركزه المفضل.

لكن منذ وصوله إلى ريال مدريد، شغل مركز المهاجم الصريح، بسبب وجود البرازيلي فينيسيوس على الجناح الأيسر.

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