دراسة حديثة تكشف تأثير تناول بيضة واحدة في الأسبوع على الذاكرة

لطالما كان البيض غذاءً رئيسيًا، لكنه شهد جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية بسبب محتواه من الكوليسترول. ومع ذلك، قد تساهم دراسة حديثة نُشرت في مجلة التغذية في إعادة الاعتبار للبيض، بعد أن كشفت عن رابط محتمل بين تناوله وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الدراسة، التابع للمجلس الأمريكي للبيض، توصلت إلى أن تناول بيضة واحدة أسبوعيًا قد يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 47% مقارنة بمن يتناولون البيض بشكل أقل، كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بانتظام لديهم تراكم أقل للبروتينات السامة المرتبطة بالمرض.

الكوليسترول والجدل الدائم حول البيض

على مدى آلاف السنين، كان البيض يعتبر غذاءً أساسيًا، غنيًا بـالبروتين والعناصر الغذائية الدقيقة. لكن هذا الاعتبار تغير قبل عدة عقود، عندما ربط العلماء بين ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب، ما أدى إلى استبعاد البيض من قوائم الأطعمة الصحية.

لكن مع تطور علم التغذية، اتضح أن الكوليسترول الغذائي الموجود في البيض لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم، وخبراء التغذية أصبحوا ينظرون إليه نظرة محايدة، وينصحون بتناوله كجزء من نظام غذائي متوازن، مع التحذير من الإفراط في الكمية.

البيض والزهايمر

يُعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ورغم جهود البحث المكثفة، لا يزال لا يوجد علاج شافٍ له. هذا ما جعل فهم العوامل المرتبطة بنمط الحياة، وتحديدًا التغذية، أمرًا بالغ الأهمية للوقاية منه.

الدراسة الجديدة ركزت على عنصرين غذائيين أساسيين في البيض: الكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية. أظهرت الأبحاث السابقة أهمية الكولين للوظائف الإدراكية، حيث يُعد مادة أساسية للناقل العصبي أستيل كولين، ويلعب دورًا محوريًا في أغشية الخلايا، وله خصائص وقائية للأعصاب. كما أنه ينظم التعبير الجيني للجينات المرتبطة بالذاكرة والتعلم. ورغم قدرة الجسم على إنتاج بعض الكولين، إلا أنه لا يكفي لتلبية احتياجاته، ما يجعله ضروريًا في النظام الغذائي، والبيض هو المصدر الغذائي الرئيسي له.

بالإضافة إلى الكولين، يحتوي البيض على أحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة الدماغ مع تقدم العمر، وهي أحماض يفتقر إليها غالبية البالغين.

انخفاض المخاطر وتراكم البروتين

شملت الدراسة 1024 من كبار السن، بمتوسط عمر 81.4 عامًا، وتمت متابعتهم لمدة 6.7 سنوات. خلال هذه الفترة، أصيب حوالي ربع المشاركين بمرض الزهايمر. وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل أسبوعيًا كان لديهم خطر أقل للإصابة بالمرض بنسبة 47%.

في جزء ثانٍ من الدراسة، قام الباحثون بفحص أدمغة 578 مشاركًا بعد وفاتهم، ووجدوا أن من تناولوا بيضة واحدة أو أكثر أسبوعيًا كانوا أقل عرضة لتراكم البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

يشير الباحثون إلى أن تأثير الكولين وأحماض أوميغا 3 في البيض قد يكون "تآزريًا"، حيث تتحد قواهما لحماية صحة الدماغ، أوضح الدكتور كريستوفر يو. ميسلينج، الذي لموقع “Medical News Today” الطبي، أن: "التأثير الوقائي فُسر بنسبة 39-40% بفضل تناول كميات أكبر من الكولين الغذائي". وأضاف أن الجمع بين الكولين وأوميغا 3 قد يكون مفيدًا بشكل خاص لصحة الدماغ.

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