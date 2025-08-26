الأربعاء 27 أغسطس 2025
الأمن يفحص فيديو واقعة تحرش شاب بسيدة في السلام

الأمن يفحص فيديو
الأمن يفحص فيديو واقعة تحرش شاب بسيدة في مدينة السلام

تفحص  الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، أثناء تحرشه بسيدة في أحد شوارع منطقة السلام، قبل أن يلوذ بالفرار.

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بأسيوط

سيارات الإسعاف في قبضة تجار الموت.. عصابة بالقليوبية تحول رمز الإنقاذ إلى وسيلة لنقل المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بالمتهمين.. والمضبوطات تقدر بـ 350 مليون جنيه

كشف الفيديو المتداول قيام المتهم بالاقتراب من إحدى السيدات حال وقوفها في الشارع، وملامسة مناطق حساسة من جسدها، في واقعة أثارت غضبًا واستياءً واسعًا بين المواطنين.

وزعم رواد مواقع التواصل الأجتماعى، أن الحادث وقع بمدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، مطالبين بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 

من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو لتحديد ملابساته، والتأكد من مدى صحته، والعمل على تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ads