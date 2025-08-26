الأمن يفحص فيديو واقعة تحرش شاب بسيدة في السلام

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، أثناء تحرشه بسيدة في أحد شوارع منطقة السلام، قبل أن يلوذ بالفرار.

كشف الفيديو المتداول قيام المتهم بالاقتراب من إحدى السيدات حال وقوفها في الشارع، وملامسة مناطق حساسة من جسدها، في واقعة أثارت غضبًا واستياءً واسعًا بين المواطنين.

وزعم رواد مواقع التواصل الأجتماعى، أن الحادث وقع بمدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، مطالبين بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو لتحديد ملابساته، والتأكد من مدى صحته، والعمل على تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

