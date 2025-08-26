الأربعاء 27 أغسطس 2025
حوادث

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة لرصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط إحدى صانعات المحتوى، عقب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة وأفعالًا تخدش الحياء العام، فضلًا عن ظهورها بالرقص بملابس منافية لقيم وتقاليد المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة  – لها معلومات جنائية – والمقيمة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش – أفيون). وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمخدرات بقصد التعاطي.

 كما اعترفت بنشر المقاطع المصورة المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق.

 

 

 

