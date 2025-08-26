سيارات الإسعاف في قبضة تجار الموت.. عصابة بالقليوبية تحول رمز الإنقاذ إلى وسيلة لنقل المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بالمتهمين.. والمضبوطات تقدر بـ 350 مليون جنيه

في مشهد صادم يهز الضمير الجمعي، لم تعد سيارات الإسعاف- التي ارتبطت في أذهان المواطنين بإنقاذ الأرواح وحماية المرضى- وسيلة للنجدة فقط، بل تحولت في أيدي تشكيلات عصابية إلى وسيلة تمويه لنقل المخدرات والعقاقير المدمرة للعقول.

استخدام سيارتين بقصد التمويه والحيلولة دون رصدهما



واقعة القليوبية الأخيرة، التي كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية، أظهرت كيف يمكن أن يتحول رمز الرحمة إلى أداة في خدمة شبكات الجريمة المنظمة، في تجارة تقدَّر قيمتها بمئات الملايين.

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بإنشاء وتجهيز مصنعين داخل نطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة.

اللافت أن هذا التشكيل لجأ إلى وسيلة غير متوقعة: سيارتا إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، استُخدمتا في نقل المواد المخدرة بهدف إخفائها عن أعين الأمن والمرور.

تفاصيل ضبط عصابة تجارة الموت

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر الإجرامية وضبطهم وبحوزتهم 1.6 مليون قرص من عقار الترامادول المخدر، 100 كيلوجرام من بودرة الترامادول المخدرة، 3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، المعدات والأدوات اللازمة لإنتاج العقاقير المخدرة، كميات من مخدري الحشيش والشابو، 6 سيارات من بينها سيارتا الإسعاف المستخدمتان في عمليات الترويج.

المضبوطات تقترب من نصف مليار جنيه

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحذير بشأن ظاهرة استغلال رمز الثقة لدى المواطنين

ويرى خبراء أمنيون، بأن خطورة الظاهرة، تتمثل فى التمويه الإجرامي: استغلال سيارات الإسعاف- رمز الثقة لدى المواطنين- يزيد من خطورة الجريمة ويعقّد من مهمة رجال الأمن.



أما الصحة العامة: إنتاج كميات ضخمة من العقاقير المخدرة يفتح الباب أمام مئات الآلاف من الأقراص المدمرة التي تستهدف الشباب، وعلى جانب آخر يخلق مناخ الاقتصاد الموازى وهى تجارة بهذا الحجم 350 مليون جنيه تشكل نزيفًا اقتصاديًا موازيًا يضرب البنية الاجتماعية.

يؤكد خبراء أمنيون أن هذه الواقعة تكشف عن تطور أساليب العصابات الإجرامية في التمويه، ومحاولتها استغلال رموز إنسانية مثل سيارات الإسعاف.

ويرون أن مواجهة هذه الظاهرة لا بد أن تشمل: تشديد الرقابة على تراخيص سيارات الإسعاف الخاصة، ووضع آلية تتبع إلكترونية إلزامية لمركبات الطوارئ، وتغليظ العقوبات على المتورطين في استغلال سيارات الإنقاذ في أنشطة غير قانونية.

يقظة رجال الشرطة تحبط مخططات العناصر الإجرامية

ويشير الخبراء، إلى أن الحرب ضد تجارة المخدرات لم تعد معركة ضد "المخدر" فقط، بل ضد ابتكار الجريمة وأساليبها الملتوية.

فالواقعة الأخيرة تكشف أن المجرمين لا يتورعون عن تدنيس أقدس الرموز الإنسانية — سيارة الإسعاف — لتحقيق أرباحهم السوداء؛ ولكن يقظة رجال الشرطة تثبت أن مهما حاولت العناصر الإجرامية الهروب إلا أنهم سيسقطون فى قبضة العدالة.

