تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حيلة بارعة لجأ إليها بعض الخارجين عن القانون فى تهريب وترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات الإسعاف، لإبعاد عيون الملاحقات الأمنية، إلا أن رجال الشرطة نجحوا فى كشف المستور والإيقاع بأخطر عصابة لترويج السموم فى مصر.

تهريب المخدرات فى سيارات إسعاف

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بإستخدام سيارتين إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعانًا فى التمويه للحيلولة دون رصدهم.



الداخلية تكشف أخطر عصابة لترويج السموم فى مصر



وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر– كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 طن من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع –كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو"- 6 سيارات"بينهم سيارتى الإسعاف المستخدمتين فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.