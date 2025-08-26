الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات

تهريب المخدرات فى
تهريب المخدرات فى سيارات إسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حيلة بارعة لجأ إليها بعض الخارجين عن القانون فى تهريب وترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات الإسعاف، لإبعاد عيون الملاحقات الأمنية، إلا أن رجال الشرطة نجحوا فى كشف المستور والإيقاع بأخطر عصابة لترويج السموم فى مصر.

تهريب المخدرات فى سيارات إسعاف 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بإستخدام سيارتين إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعانًا فى التمويه للحيلولة دون رصدهم.
 

 الداخلية تكشف أخطر عصابة لترويج السموم فى مصر 


وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر– كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 طن من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع –كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو"- 6 سيارات"بينهم سيارتى الإسعاف المستخدمتين فى ترويج المواد المخدرة").

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شخصين بسلاح أبيض على آخر ببني سويف

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترامادول المخدر أجهزة وزارة الداخلية الذخائر غير المرخصة شديدة الخطورة سيارات الإسعاف عقار الترامادول عقار الترامادول المخدر عقاقير قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شخصين بسلاح أبيض على آخر ببني سويف

ضبط طرفي مشاجرة بحدائق القبة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض بالسيارة في بني سويف

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لص العمرانية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة وإطلاق نار بالقليوبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة نقل بالشرقية

تحرير 111 ألف مخالفة مرورية و153 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads