القبض على مدير ناد صحي و٣ سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

ضبط نادى صحي يستخدم فى الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من القبض على مسؤولي نادٍ صحي غير مرخص يستغل في الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد.

 

ضبط نادٍ صحي يستخدم فى الأعمال المنافية للآداب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

تفاصيل المداهمة

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية النادِي الصحي، حيث تمكنت من ضبط مالكه وبصحبته 3 سيدات (بينهن اثنتان لهن معلومات جنائية) وشخص آخر.

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شخصين بسلاح أبيض على آخر ببني سويف

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بممارسة نشاطهم غير المشروع.

 الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

