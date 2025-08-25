محافظ الإسكندرية: الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة طريق الحرية سبتمبر 2025

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة طريق الحرية _ شارع أبو قير_ أحد المحاور المرورية المهمة التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وهذا في إطار استكمال استراتيجية محافظة الإسكندرية برفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمحافظة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية.





وتفقد الفريق أحمد خالد، الأعمال المبدئية من المرحلة الأولى بالمشروع حيث الانتهاء من توسعة الجانب القبلي بالطريق والممتد من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا.

وشدد سيادته على سرعة الانجاز والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وكلف محافظ الإسكندرية بوضع تصور كامل بتنظيم مواقع وضع اللافتات الإعلانية والمرورية، وأعمدة الإنارة، والأشجار والزراعات، على أن يتم توحيد هذا التصور على طول طريق الحرية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والطابع الجمالي في إطار الهوية البصرية للمحافظة.

وخلال جولته، أصدر محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة إلى رئيس حي شرق بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، بمتابعة موقف الإعلانات على طول طريق الحرية، تمهيدا للبدء بالإزالة الفورية لجميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة. بالإضافة إلى إزالة أية اشغالات على الأرصفة تعوق حركة المارة أو أعمال التوسعة، مع مراعاة واجهات المباني المطلة على طريق الحرية وإزالة أي أسلاك أو لافتات متهالكة.

من الجدير بالذكر أن مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) يأتي في المسافة من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ المشروع على عدة مراحل. ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات (٤ حارات في كل اتجاه)، بهدف تعزيز الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطريق في مناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تكدسًا مروريًا.

