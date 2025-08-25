الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة طريق الحرية سبتمبر 2025

الاسكندريه
الاسكندريه

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة طريق الحرية _ شارع أبو قير_ أحد المحاور المرورية المهمة التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين. 

جنود إسرائيليون يعترفون بقصف مستشفى ناصر: نسقنا مع القيادة العليا

طريقة عمل الكب كيك، حلوى صغيرة تخطف قلوب الأطفال

وهذا في إطار استكمال استراتيجية محافظة الإسكندرية برفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمحافظة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية.

 



وتفقد الفريق أحمد خالد، الأعمال المبدئية من المرحلة الأولى بالمشروع حيث الانتهاء من توسعة الجانب القبلي بالطريق والممتد من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا.
وشدد سيادته على سرعة الانجاز والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وكلف محافظ الإسكندرية بوضع تصور كامل بتنظيم مواقع وضع اللافتات الإعلانية والمرورية، وأعمدة الإنارة، والأشجار والزراعات، على أن يتم توحيد هذا التصور على طول طريق الحرية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والطابع الجمالي في إطار الهوية البصرية للمحافظة.

وخلال جولته، أصدر محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة إلى رئيس حي شرق بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، بمتابعة موقف الإعلانات على طول طريق الحرية، تمهيدا للبدء بالإزالة الفورية لجميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة. بالإضافة إلى إزالة أية اشغالات على الأرصفة تعوق حركة المارة أو أعمال التوسعة، مع مراعاة واجهات المباني المطلة على طريق الحرية وإزالة أي أسلاك أو لافتات متهالكة.  

من الجدير بالذكر أن مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) يأتي في المسافة من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ المشروع على عدة مراحل. ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات (٤ حارات في كل اتجاه)، بهدف تعزيز الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطريق في مناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تكدسًا مروريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية شارع أبو قير

مواد متعلقة

جنود إسرائيليون يعترفون بقصف مستشفى ناصر: نسقنا مع القيادة العليا

طريقة عمل الكب كيك، حلوى صغيرة تخطف قلوب الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads