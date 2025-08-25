غدا، إغلاق شواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن إغلاق شواطئ المحافظة نظرا لاضطراب حالة البحر.

يأتي ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أهابت بالمواطنين في محافظة الإسكندرية بتوخي الحيطة والحذر.

حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

وبناء عليه قررت محافظة الإسكندرية إغلاق الشواطئ صباح غد الثلاثاء، لحين تحسن الأحوال الجومائية، حرصا على سلامة المواطنين.

