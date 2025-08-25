الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظات

غدا، إغلاق شواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر

الاسكندريه
الاسكندريه

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن إغلاق شواطئ المحافظة نظرا لاضطراب حالة البحر.

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

ترامب: أعمل على منع اندلاع حرب نووية وهذه رسالتي لبوتين

يأتي ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أهابت  بالمواطنين في محافظة الإسكندرية بتوخي الحيطة والحذر.

حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

وبناء عليه قررت محافظة الإسكندرية إغلاق الشواطئ صباح غد الثلاثاء، لحين تحسن الأحوال الجومائية، حرصا على سلامة المواطنين.

محافظة الإسكندرية البحر للأرصاد الجوية

الجريدة الرسمية
