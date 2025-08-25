مودرن سبورت يقلب التوقعات ويهزم بيراميدز بثنائية بالدوري المصري(صور)

بيراميدز ضد مودرن سبورت، نجح فريق مودرن سبورت في تحقيق فوز غال على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب ستاد الدفاع ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـ الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

بدأ اللقاء تمريرات قصيرة بين لاعبي بيراميدز في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وجاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد حمدي لتصل إلى فيستون ماييلي ليمرر كرة إلى وليد الكارتي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأحرز غنام محمد هدف مودرن سبورت الاول في الدقيقة 9 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

وسيطرة من لاعبي بيراميدز وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة ركنية عن طريق محمد الشيبي أمسكها حارس المرمى بنجاح.

إصابة محمود رزق لاعب مودرن سبورت وتوقف اللعب.

كرة رائعة من إيفرتون ليسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لتمر أعلى العارضة

وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق عبد الرحمن مجدي شتتها الدفاع لتصل إلى كريم حافظ الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يسار المنطقة لتمر أعلى العارضة.

وجاءت ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت بعد لمسة يد على فيستون مايلي مهاجم بيراميدز

ومن تصويبة رائعة من علامة الجزاء أحرز علي فوزي الهدف الثاني لصالح مودرن سبورت على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك في الدقيقة 59

وحصل محمد الشيبي علي بطاقة صفراء ومن ثم بطاقة حمراء بعد تدخل على محمود ممدوح ليتم طرده في الدقيقة 85

وجاء الهدف الاول لصالح بيراميدز عن طريق كريم حافظ في الدقيقة 97.

تشكيل بيراميدز أمام مودرن سبورت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز بالدوري

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن

بيراميدز ضد مودرن سبورت

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ثم فاز على الإسماعيلي بهدف وتعادل مع المصري بهدفين لكل فريق.

وتعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لكل فريق ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ثم لقي الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

