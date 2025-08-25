وادي دجلة يفوز على زد 2-1 بالدوري الممتاز

فاز فريق وادي دجلة على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

مباراة زد إف سي ووادي دجلة

تبادل الفريقان السيطرة في الشوط الأول وجاءت ركلة حرة لدجلة في منتصف ملعب زد جهة اليمين نفذها محمد عبد العاطي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع زد عن مناطق الخطورة.

ثم كرة حائرة داخل منطقة جزاء وادي دجلة وصلت إلى أحمد عاطف المنفرد بالمرمى داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة أبعدها عمرو حسام من منتصف مرماه.

وركلة ركنية لدجلة من جهة اليمين نفذها أحمد أيمن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود دياسطي برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وجاء هدف وادي دجلة الأول من كرة عرضية من أحمد دحروج من جهة اليمين قابلها إسلام عادل بلمسة رأسية سكنت يسار المرمى في الدقيقة 34

واتيحت تسديدة صاروخية من أحمد خالد لاعب زد من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس دجلة عمرو حسام بشكل رائع من أعلى يسار مرماه.

وجاء هدف التعادل لزد في الدقيقة 49 من كرة عرضية من أمارا كيتا من جهة اليسار قابلها أحمد عاطف بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.



وفي الدقيقة 59 احتسبت ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد لمسة يد على معط مجاسا لاعب زد داخل منطقة الجزاء

وسدد علي حسين ركلة جزاء محرزا الهدف الثاني لوادي دجلة

تشكيل زد

ودخل زد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أمارا كيتا

خط الوسط: ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد خالد "كاباكا"

خط الهجوم: مصطفى سعد، أحمد عاطف، رأفت خليل علي حسين يقود هجوم وادي دجلة

تشكيل وادي دجلة

وكان تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، عمر عدلي، أحمد دحروج

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي

خط الهجوم: محمود دياسطي، علي حسين، يوسف ويا

مباراة زد ووادي دجلة

ويحتل زد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة.

والتقى الفريقان من قبل 7 مرات، وكانت الكفة فيها متقاربة لكن الغلبة تميل قليلًا لزد إف سي، الذي حقق الفوز في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات لوادي دجلة، دون أي تعادل يُذكر بينهما.

