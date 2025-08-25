مودرن سبورت يتقدم علي بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري المصري

بيراميدز ضد مودرن سبورت، تقدم فريق مودرن سبورت على بيراميدز بهدف دون في الشوط الأول على ملعب ستاد الدفاع ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـالدوري المصري الممتاز دوري Nile.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

بدأ اللقاء تمريرات قصيرة بين لاعبي بيراميدز في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس

وجاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد حمدي لتصل إلى فيستون ماييلي ليمرر كرة إلى وليد الكارتي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

واحرز غنام محمد هدف مودرن سبورت الاول في الدقيقة 9 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

وسيطرة من لاعبي ببراميدز وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة ركنية عن طريق محمد الشيبي أمسكها حارس المرمى بنجاح.

إصابة محمود رزق لاعب مودرن سبورت وتوقف اللعب.

كرة رائعة من إيفرتون ليسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لتمر أعلى العارضة

وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق عبد الرحمن مجدي شتتها الدفاع لتصل إلى كريم حافظ الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يسار المنطقة لتمر أعلى العارضة.

تشكيل بيراميدز أمام مودرن سبورت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز بالدوري

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، جودوين شيكا، محمد هلال، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للقفز للقمة بجدول الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الترتيب الرابع برصيد خمس نقاط.

بيراميدز ضد مودرن سبورت

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ثم فاز على الإسماعيلي بهدف وتعادل مع المصري بهدفين لكل فريق.

وتعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لكل فريق ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ثم لقي الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

