أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة.. هتافات غاضبة من جماهير الأحمر للخطيب.. يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة
سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
هتافات غاضبة من جماهير الأهلي للخطيب قبل مواجهة غزل المحلة (فيديو)
وجهت جماهير النادي الأهلي انتقادات حادة إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، قبل انطلاق لقاء الفريق أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي تخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة: أضعنا 7 فرص محققة والكرة لم تنصفنا اليوم
أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه للتعادل السلبي أمام غزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا عاجلا بشأن سحب أرض نادي الزمالك.
وقالت الوزارة إنه في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، نوضح ما يلي:
وادي دجلة يفوز على زد 2-1 بالدوري الممتاز
فاز فريق وادي دجلة على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.
وزارة الشباب تصدر رسميا اللائحة التنفيذية لـ قانون الرياضة الجديد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 188 الصادر في 25 أغسطس، قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن اللائحة التنفيذية لـ قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، وضوابط الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية للاندية من أجل توفيق الأوضاع، والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد برئاسة أوسكار رويز، ووجيه أحمد نائب الرئيس، وسيد مراد وجهاد جريشة وهيام بركة أعضاء اللجنة.
أول تعليق من علاء عبد العال بعد تعادل غزل المحلة أمام الأهلي
أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن سعادته بأداء لاعبيه مع الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا أن جماهير زعيم الفلاحين كانت العامل الأبرز في خروج الفريق بالتعادل.
بعد صدور قانون الرياضة، ضوابط انعقاد عموميات الأندية لتوفيق الأوضاع
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا