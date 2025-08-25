بعثة منتخب الناشئين تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج

منتخب الناشئين، حرصت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما على أداء مناسك العمرة قبل الانتقال إلى أبها استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الخليج.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين المصري بالسعودية وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب الناشئين يفوز على السعودي وديا

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فوزه الثاني وديا على حساب نظيره المنتخب السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، على الأراضي السعودية، ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس الخليج

سجل الأهداف الأربعة لمنتخب مصر كل من: أنس رشدي (هدفين) وحمزة عبد الكريم وأدهم فريد (هدف).

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

