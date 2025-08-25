الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب الناشئين تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج

بعثة منتخب الناشئين
بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، حرصت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما على أداء مناسك العمرة قبل الانتقال إلى أبها استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الخليج.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين المصري بالسعودية وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

اقرأ أيضا: بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية

منتخب الناشئين يفوز على السعودي وديا

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فوزه الثاني وديا على حساب نظيره المنتخب السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، على الأراضي السعودية، ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس الخليج

سجل الأهداف الأربعة لمنتخب مصر كل من: أنس رشدي (هدفين) وحمزة عبد الكريم وأدهم فريد (هدف).

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم: 

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مناسك العمرة كأس الخليج العراق سلطنة عمان المنتخب السعودي

مواد متعلقة

منتخب الناشئين يكرر فوزه على السعودية 4-1 وديا استعدادا لكأس الخليج

منتخب الناشئين يفوز على السعودية 3-1 وديا

الحماس والتفاؤل يسيطران على بعثة منتخب الناشئين أثناء المغادرة إلى السعودية (صور)

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads