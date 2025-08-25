بعد صدور قانون الرياضة، ضوابط انعقاد عموميات الأندية لتوفيق الأوضاع

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.

كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي، وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.

أشار وزير الرياضة أن ️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكدًا أن الهدف ️هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.

وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



وزارة الشباب تصدر رسميا اللائحة التنفيذية لـ قانون الرياضة الجديد

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 188 الصادر في 25 أغسطس، قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن اللائحة التنفيذية لـ قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، وضوابط الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية للاندية من أجل توفيق الأوضاع، والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل اجتماع وزير الشباب مع مسئولي الشئون القانونية بالأندية بسبب قانون الرياضة

فيما ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات الجديدة، مؤكدًا أهمية مواءمة اللوائح الأساسية للأندية الرياضية مع القانون المعدل، بما يضمن ترسيخ الحوكمة والشفافية، وتنظيم العملية الانتخابية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية مع اللجان القانونية بالأندية، لتوضيح آليات التطبيق وضمان التنفيذ السليم للمواد الجديدة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية، بما يسهم في إرساء بيئة رياضية أكثر استقرارًا، وتدعم من فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية وفقًا للرؤية الوطنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية، حيث يدعم من استقلالية الهيئات الرياضية ويتيح مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، بما يدعم استدامة عملها ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي عالميًا.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالقانون وآلية التنفيذ، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، ويدعم قدرتها على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بشكل احترافي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مصلحة الأعضاء والرياضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.