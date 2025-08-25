ترتيب الدوري المصري 2025 بعد تعادل الأهلي أمام غزل المحلة

ترتيب الدوري المصري، سقط النادي الأهلي في فخ التعادل بالدوري المصري أمام نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

فيما تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب زد، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- المصري، 7 نقاط (3 مباريات)

2- الزمالك، 7 نقاط (3 مباريات)

3- الأهلي، 5 نقاط (3 مباريات)

4- زد، 5 نقاط (4 مباريات)

5- بيراميدز، 5 نقاط (3 مباريات)

6- بتروجيت، 5 نقاط (3 مباريات)

7- الجونة، 5 نقاط (3 مباريات)

8- إنبي، 5 نقاط (4 مباريات)

9- حرس الحدود 4 نقاط (مباراتين)

10- مودرن سبورت، 4 نقاط (3 مباريات)

11- سيراميكا كليوباترا، 4 نقاط (3 مباريات)

12- غزل المحلة، 4 نقاط (4 مباريات)

13- وادي دجلة، 4 نقاط (4 مباريات)

14- الإسماعيلي، 4 نقاط (4 مباريات)

15- الاتحاد، 4 نقاط (4 مباريات)

16- طلائع الجيش، 4 نقاط (4 مباريات)

17- سموحة، 3 نقاط (3 مباريات)

18- البنك الأهلي، 3 نقاط (4 مباريات)

19- كهرباء الإسماعيلية، نقطتين (3 مباريات)

20- المقاولون، نقطتين (3 مباريات)

21- فاركو، نقطة واحدة (3 مباريات)

جدير بالذكر أن اليوم الثاني من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، يشهد اقامة مباراتي بيراديز ضد مورن سبورت، وبتروجت ضد المقاولون.

وتختتم الجولة غدا الثلاثاء بثلاث مواجهات، وهي: كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة، حرس الحدود ضد المصري، الزمالك ضد فاركو.

مشاركة 21 فريقًا بالدور المصري

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلي البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

