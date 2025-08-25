يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة فاركو في الدوري الممتاز

الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي تخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

قائمة الزمالك ضد فاركو 

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.


وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب إستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. 

