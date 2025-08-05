بيج هيت تنفي مشاركة فرقة BTS في ألبوم تكريم مايكل جاكسون

نفت شركة بيج هيت رسميًّا الادعاءات المتداولة حول مشاركة فرقة الكيبوب BTS في ألبوم تكريمي لمايكل جاكسون، والتي سبق وأكدها بادي دونينغ المنتج الموسيقي الأيرلندي ومالك استوديو غروس لودج.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي صباح اليوم: "التقارير حول تسجيل BTS في استوديو غروس لودج في أيرلندا ومشاركتهم في ألبوم تكريمي لمايكل جاكسون غير صحيحة".

وأضافت بيج هيت: "فرقة BTS لم تسجل أبدًا في الاستوديو المذكور، وسنتخذ خطوات لمنع انتشار المعلومات غير الدقيقة، وسنظل ملتزمين بدعم فنانينا".

فريق مايكل جاكسون ينفي موافقة عائلته

وفي نفس الوقت أكد فريق مايكل جاكسون أنه لم يتم الموافقة على أي ألبوم تكريمي للمغني الراحل من قبل عائلته، وقال ممثلين عن العائلة: “بخصوص ألبوم التكريم الذي تنتشر أخباره على الانترنت، أي ادعاءات بأن الشركة سمحت بهذا المشروع أو تدعمه هي ادعاءات كاذبة.”

إدعائات المنتج الموسيقي بادي دوميمغ

وسبق أن قال المنتج بادي دونينغ، مالك استوديو غروس لودج، أنه كان يعمل بلا كلل لإحياء هذه الأغاني غير المنشورة، وبعد عودته للتو من رحلة إلى الولايات المتحدة، شارك بادي أنه كان يتعاقد مع نجوم عالميين لتسجيل الأغاني التي كُتبت في الأصل لمايكل.

وأضاف بادي لصحيفة "آيريش صن": "بدأت الجلسات العام الماضي، وقد استقبلنا بالفعل فرقة BTS الكورية في غروس لودج لتسجيل إحدى الأغاني، هناك حوالي عشر أغاني أخرى، كُتبت خصيصًا لمايكل من قِبل زملائه هنا في أيرلندا، بمن فيهم المنتج رودني جيركنز ومغني الراب نيفيو، وهما مُشاركان تمامًا في المشروع."

كما أكد بادي أيضًا أن شركة الإنتاج قد وافقت على إصدار الألبوم، بالإضافة إلى فيلم وثائقي مُصاحب يُوثّق صيف مايكل الذي لا يُنسى في أيرلندا، وقال بادي: "نصحتني شركة الإنتاج بالمضي قدمًا في هذا العمل لأنهم، مثلي، يعتبرونه تكريمًا لمايكل، وبالنسبة للفيلم الوثائقي، نجمع قصصًا وذكريات من كل من عمل مع مايكل خلال فترة وجوده في أيرلندا."

خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أتيحت لبادي أيضًا فرصة لقاء ابن مايكل الأكبر، برينس، الذي شاركه ذكريات جميلة عن فترة وجودهما في غروس لودج. قال بادي: "كان برينس يستذكر كل المرح الذي قضوه معًا"، وذكر أنه وشقيقه وشقيقته يخططون للعودة إلى أيرلندا لزيارتنا مجددًا.

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