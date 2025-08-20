تعاون جديد بين فرقة BTS وماكدونالدز يثير غضب المعجبين بسبب فلسطين

تستعد شخصيات TinyTAN، المستوحاة من أعضاء فرقة BTS والتابعة لشركة HYBE، للعودة عبر تعاون جديد مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز، وهذا التعاون، الذي أُعلن عنه مؤخرًا، يهدف إلى إطلاق وجبة TinyTAN Happy Meal الجديدة، لكنه قوبل بردود فعل سلبية واسعة من قبل المعجبين حول العالم بسبب موقف ماكدونالدز الداعم لإسرائيل في ظل الحرب على غزة.

تفاصيل التعاون

من المقرر أن تبدأ الوجبة الجديدة في التوفر في المطاعم المشاركة وعبر تطبيق ماكدونالدز اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل، وستكون متاحة لفترة محدودة. وستقدم ماكدونالدز مجموعتين مختلفتين من الألعاب: المجموعة الأولى هي "Throwback Edition" التي ستكون متاحة عند الإطلاق، بينما ستتوفر المجموعة الثانية "Encore Edition" في 23 سبتمبر.

ولم يقتصر التعاون على الوجبة والألعاب فقط، بل يشمل أيضًا فعاليات خاصة. حيث دُعي المعجبون في مدينة لوس أنجلوس للمشاركة في تجربة تفاعلية متعددة الحواس مع TinyTAN يومي 27 و28 سبتمبر، ستتضمن موسيقى وألعابًا.

أما بالنسبة للمعجبين خارج لوس أنجلوس، فقد أُتيحت لهم فرصة المشاركة في لعبة إيقاعية خاصة عبر الإنترنت، يمكن الوصول إليها عن طريق مسح الرمز المخصص الموجود على صندوق وجبة Happy Meal.

انتقادات ودعوات للمقاطعة

على الرغم من الحماس الذي يثيره التعاون عادةً بين فرقة الكيبوب الأكبر على الأطلاق BTS وأي علامة تجارية، فإن ردود الفعل على هذا الإعلان لم تكن إيجابية. فقد واجهت ماكدونالدز حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب دعمها المالي والإعلامي للجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الموجة من الغضب في ظل دعوات عالمية مستمرة لمقاطعة العلامات التجارية التي تُعتبر داعمة لإسرائيل. وقد أشار العديد من المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنهم سيقاطعون هذا التعاون الجديد، معبرين عن خيبة أملهم من قرار فرقة BTS أو بالأحرى “TinyTAN” بالتعاون مع علامة تجارية محل جدل كبير.

