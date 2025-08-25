10 مشروبات طبيعية تعزز صحة الجهاز التنفسي

مشروبات طبيعية، تعزز صحة الجهاز التنفسي، يُعد الجهاز التنفسي من أهم أجهزة الجسم التي تضمن استمرار الحياة، فهو المسؤول عن تزويد الجسم بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.





غير أن هذه الأيام يعاني الكثيرين من مشاكل في الجهاز التنفسي؛ نتيجة التعرض لنزلات برد صيفية مزعجة، والتي قد تؤثر سلبًا في كفاءته.



وهنا تأتي أهمية الاهتمام بالنظام الغذائي وبالأخص المشروبات الطبيعية، التي يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في تعزيز صحة الرئتين والمجاري التنفسية، والوقاية من الالتهابات والمشكلات التنفسية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات الطبيعية وسيلة فعالة ومكملة لدعم صحة الجهاز التنفسي، ويمكن أن تُحسن التنفس وتقلل من خطر الالتهابات والأمراض التنفسية.



أضافت الدكتورة هدى، أن الاهتمام بهذه المشروبات مع اتباع أسلوب حياة صحي والابتعاد عن التدخين والتلوث يُشكل خط الدفاع الأول لحماية الرئتين والحفاظ على تنفس سليم وحياة صحية أفضل.

مشروبات تعزز عمل الجهاز التنفسي بكفاءة

مشروبات عشبية

وفيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من أبرز المشروبات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي:

1- مشروب الزنجبيل الدافئ

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات، وهو من الأعشاب التقليدية التي استُخدمت منذ القدم لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس. يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل الجينجيرول، التي تساعد على توسعة الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان.

يمكن تحضير مشروب الزنجبيل بسهولة بغلي شرائح طازجة من الجذر في ماء ساخن وإضافة العسل والليمون لتعزيز الفائدة. ويُعتبر هذا المشروب خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو التهابات الحلق.

2- الشاي الأخضر

لا يُعتبر الشاي الأخضر مجرد مشروب للتخسيس، بل هو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات التي تحارب الجذور الحرة وتحمي خلايا الرئة من التلف. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن. كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الرئة.

3- مشروب الكركم بالحليب أو الماء الدافئ

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي مركب قوي مضاد للأكسدة والالتهابات. هذا المشروب يساعد في تقليل أعراض الربو والحساسية الموسمية، ويعمل على تهدئة الشعب الهوائية. يُمكن تناوله بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ أو الماء مع القليل من العسل.

4- مشروب النعناع

النعناع من الأعشاب الغنية بمادة المنثول التي تسهم في تهدئة عضلات الجهاز التنفسي وتوسيع الشعب الهوائية، كما تساعد على إذابة البلغم وتخفيف السعال. تناول شاي النعناع أو استنشاق بخاره أثناء شربه قد يساهم في تحسين عملية التنفس خاصة في حالات الزكام والاحتقان.

5- مشروب العسل والليمون

يُعد العسل مضادًا للبكتيريا والفيروسات، بينما يوفر الليمون جرعة عالية من فيتامين "C" الذي يدعم المناعة ويقوي الجسم في مواجهة العدوى التنفسية. هذا المشروب يُعتبر من أكثر الوصفات المنزلية شيوعًا لعلاج الكحة والتهابات الحلق، كما أنه يساعد على ترطيب الشعب الهوائية وتحسين التنفس.

6- مشروب الشمرة (اليانسون)

اليانسون يحتوي على زيوت طيارة تساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال. وهو مشروب مفضل للأشخاص الذين يعانون من التهابات الشعب الهوائية أو ضيق التنفس، حيث يُشعرهم بالراحة ويعزز كفاءة الجهاز التنفسي. يمكن تناوله مغليًا مع إضافة القليل من العسل.

7- مشروب العرقسوس

العرقسوس من الأعشاب التي تُستخدم تقليديًا لتهدئة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي. يساعد على تخفيف التهابات الحلق والسعال، وله تأثير مهدئ ومضاد للميكروبات. لكن يُنصح بتناوله باعتدال، لأنه قد يرفع ضغط الدم عند الإفراط في شربه.

مشروبات صحية صيفية

8- عصائر الفواكه الحمضية

البرتقال، الجريب فروت، واليوسفي، جميعها غنية بفيتامين "C" ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الرئة من الالتهابات. تناول كوب من عصير البرتقال أو خليط من الحمضيات يوميًا يعزز قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

9- مشروب القرفة بالعسل

القرفة تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، وتُساهم في تحسين الدورة الدموية وتنشيط الجهاز التنفسي. عند مزجها مع العسل، نحصل على مشروب يساعد في تهدئة السعال وتنظيف الشعب الهوائية.

10- الماء الدافئ مع الأعشاب

قد يُهمل البعض أبسط المشروبات وهو الماء الدافئ، لكنه يساهم في إذابة البلغم وترطيب الجهاز التنفسي. ويمكن تعزيز فائدته بإضافة شرائح من الليمون أو الأعشاب مثل الزعتر والريحان، حيث تعمل هذه الإضافات على مقاومة العدوى وفتح مجرى التنفس.

نصائح هامة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي مع المشروبات

الترطيب المستمر: شرب الماء بكميات كافية يساعد على إبقاء الأغشية المخاطية رطبة، مما يسهل عملية التنفس.

الاعتدال: بعض المشروبات مثل العرقسوس لا يُنصح بالإفراط فيها خاصة لمرضى الضغط.

الابتعاد عن المنبهات الزائدة: كالقهوة الزائدة أو المشروبات الغازية، لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

التنوع: من الأفضل التنويع بين المشروبات المختلفة للحصول على مجموعة متكاملة من الفوائد الغذائية والمضادات الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.