مشروبات صحية منعشة، لمواجهة موجة الحر

مشروبات صحية منعشة لمواجهة الحر، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح من الضروري ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق الزائد.





وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى المشروبات الغازية أو المثلجات السكرية، فإن هذه المشروبات ليست دائمًا مفيدة للصحة، بل قد تؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل في الهضم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.



لذلك، من الأفضل التوجه إلى المشروبات الصحية المنعشة التي تمنح الجسم الترطيب اللازم، وتدعمه بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وتنعش المزاج في الوقت ذاته.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الاعتماد على المشروبات الطبيعية والمنعشة في فصل الصيف لا يساهم فقط في التغلب على الحر والشعور بالانتعاش، بل هو أيضًا خطوة نحو تعزيز الصحة العامة والوقاية من مشاكل الجفاف والإجهاد الحراري.



أفضل المشروبات الصحية لمواجهة الحر

مشروبات عشبية مفيدة

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من أفضل المشروبات الصحية والمنعشة التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الصيف:

1. ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم في الصيف. يحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، وهي عناصر تعوّض الجسم عما يفقده من أملاح أثناء التعرق. كما أنه قليل السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون والكوليسترول، مما يجعله خيارًا ممتازًا للصحة العامة.

فوائد إضافية:

تحسين الهضم.

دعم صحة الكلى.

تنظيم ضغط الدم.

2. عصير البطيخ

البطيخ فاكهة صيفية بامتياز، يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%. عند عصره، يتحول إلى مشروب لذيذ ومنعش وغني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وفيتامين A وC.

نصائح:

يمكن إضافة بعض أوراق النعناع أو القليل من عصير الليمون لزيادة النكهة.

تجنب إضافة السكر الصناعي، واستبداله بالعسل إذا لزم الأمر.

3. مشروب النعناع والليمون

من المشروبات المنعشة التقليدية التي تساعد على تبريد الجسم وتحسين المزاج. الليمون غني بفيتامين C، بينما يعمل النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي وتنشيط الجسم.

طريقة التحضير:

يُخلط عصير ليمون طازج مع أوراق نعناع مهروسة، ويُضاف إليهما ماء بارد ومكعبات ثلج.

يمكن تحليته بالعسل أو شربه كما هو للاستفادة من نكهته الطبيعية.

4. ماء الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ويُعرف بقدرته على تهدئة الجسم والتقليل من الالتهابات. ماء الخيار هو مشروب بسيط يمكن تحضيره بنقع شرائح الخيار في الماء البارد، وتركها لبعض الوقت قبل الشرب.

يمكن إضافة:

شرائح ليمون.

أوراق النعناع.

رشة صغيرة من الملح لتعويض فقدان الصوديوم في الحر.

5. الشاي الأخضر المثلج

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الجذور الحرة، كما يساهم في تحسين التمثيل الغذائي. وعند تبريده وتقديمه مع مكعبات الثلج، يصبح مشروبًا صيفيًا رائعًا.

نصيحة:

أضف شرائح برتقال أو توت أو ليمون لتعزيز النكهة.

تجنب الإفراط في التحلية.

6. مشروب الكركديه البارد

الكركديه من الأعشاب المعروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم وتبريد الجسم. ويمكن تحضيره بغلي أوراق الكركديه، ثم تبريد المشروب وإضافة القليل من العسل والليمون.

فوائد الكركديه:

غني بفيتامين C.

يعزز من صحة القلب.

ينعش الجسم ويهدئ الأعصاب.

7. عصير الصبار (الألوفيرا)

عصير الصبار يحتوي على معادن وفيتامينات مهمة للبشرة والجهاز الهضمي، كما يمد الجسم بترطيب داخلي عميق.

طريقة التحضير:

يُستخرج الجل الشفاف من ورقة الصبار ويُخلط مع عصير ليمون أو خيار وماء بارد.

يُنصح بعدم الإكثار منه، ويُفضل شربه مرتين أسبوعيًا.

8. عصير الفراولة والنعناع

مزيج الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة والنعناع المنعش يمنح الجسم دفعة من الانتعاش. يمكن تحضيره عن طريق خلط الفراولة الطازجة مع أوراق النعناع وماء بارد.

يمكن إضافة:

القليل من عصير البرتقال.

رشة من القرفة لمزيد من الطعم والدفء.

9. السوبيا الطبيعية

رغم أن البعض يربط مشروب السوبيا بشهر رمضان، فإنه يعد من أفضل المشروبات الصيفية. السوبيا المصنوعة من الشعير أو جوز الهند بدون إضافات صناعية تمنح الجسم ترطيبًا وطاقة خفيفة.

ملحوظة:

يجب تحضير السوبيا منزليًا لضمان جودتها وخلوها من المواد الحافظة.

10. السموثي بالفواكه الموسمية

السموثي هو مزيج من الفواكه مع الزبادي أو الحليب البارد. يمكنك استخدام المانجو، أو الأناناس، أو التوت، مع مكعبات الثلج للحصول على مشروب غني بالعناصر الغذائية وسهل الهضم.

نصائح مهمة:

تجنب إضافة السكر.

استخدم الزبادي الطبيعي أو حليب اللوز.

مشروبات عشبية

نصائح هامة عند شرب السوائل صيفًا:



اشرب بانتظام: لا تنتظر الشعور بالعطش، بل احرص على شرب الماء أو السوائل كل ساعة تقريبًا.

تجنب المشروبات الغازية والطاقة: فهي تؤدي إلى الجفاف وتحتوي على كميات كبيرة من السكر.

استخدم الفواكه الطازجة: في تحضير المشروبات بدلًا من النكهات الصناعية.

حافظ على التوازن: التنوع في المشروبات مهم لتزويد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

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