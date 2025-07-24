أفضل مشروبات طبيعية مرطبة، قدميها لأطفالك في الحر

أفضل مشروبات مرطبة قدميها لأطفالك في الحر، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد احتياج الأطفال للسوائل لتعويض الفقد الناتج عن التعرق والحركة الزائدة.





وفي الوقت نفسه، تبحث الأمهات عن مشروبات صحية ومرطبة تروي عطش أطفالهن وتزود أجسامهم بالعناصر الغذائية المفيدة دون الاعتماد على العصائر الجاهزة أو المشروبات الغازية المحملة بالسكريات والمواد الحافظة.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه في أيام الصيف الحارة، لا تقتصر أهمية المشروبات على إرواء العطش فقط، بل هي وسيلة لتغذية الطفل وتعويض ما يفقده جسمه من سوائل.



أضافت الدكتورة مها، أنه لابد أن تختار الأم لأطفالها مشروبات طبيعية منزلية الإعداد، لتضمن حصولهم على ترطيب كافٍ وفوائد غذائية مهمة، وبذلك تجمع بين الصحة والطعم اللذيذ في آن واحد.



مشروبات طبيعية لأطفالك في الحر



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة مها، مجموعة من المشروبات المرطبة والمنعشة التي يمكن للأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل، وتتميز بفوائدها الصحية وطعمها المحبب للأطفال، لتكون بديلًا مثاليًا ومغذيًا خلال أيام الصيف الحارة.

مشروبات صحية

1. عصير البطيخ

البطيخ من أكثر الفواكه المحببة للأطفال، ويتكون معظمه من الماء، ما يجعله من أفضل المرطبات الطبيعية. يمكن تحضير عصير البطيخ ببساطة من خلال تقطيع حبات البطيخ ونزع البذور منها، ثم خلطها في الخلاط بدون إضافة سكر، ويمكن تبريده أو إضافة مكعبات الثلج للحصول على مشروب منعش.

فوائده:

يرطب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الطفل.

يحتوي على مادة الليكوبين التي تدعم صحة الجلد وتحميه من أشعة الشمس.

2. عصير البرتقال الطازج

البرتقال من المصادر الغنية بفيتامين C، ويمكن تقديمه للأطفال كمشروب يومي بارد لتعزيز المناعة خلال فصل الصيف. يُفضل عصر البرتقال في المنزل وتقديمه دون سكر مضاف، ويمكن إضافة القليل من الماء إذا كان الطعم مركزًا.

فوائده:

يمد الطفل بالطاقة والفيتامينات اللازمة.

يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

يعزز امتصاص الحديد من الطعام.

3. ماء جوز الهند الطبيعي

يعتبر ماء جوز الهند من أفضل المشروبات المرطبة والآمنة للأطفال، فهو يحتوي على إلكتروليتات طبيعية تساهم في تعويض الأملاح والمعادن المفقودة أثناء التعرق.

فوائده:

يحمي من الجفاف.

يدعم صحة الجهاز الهضمي.

خفيف على المعدة وسهل الامتصاص.

4. عصير الفراولة بالحليب

يمكن تحضير هذا المشروب بسهولة عبر خلط الفراولة الطازجة مع الحليب البارد في الخلاط. هذا المزيج يقدم للأطفال طعمًا لذيذًا ومغذيًا في نفس الوقت.

فوائده:

يحتوي على البروتين والكالسيوم الضروريين لنمو العظام والأسنان.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من الإقبال على الحلويات.

5. عصير الليمون بالنعناع

هذا المشروب منعش جدًا ومحبب لدى الأطفال، ويمكن تحضيره عن طريق عصر الليمون الطازج مع أوراق النعناع وإضافة الماء البارد والعسل بديلًا صحيًا للسكر.

فوائده:

ينعش الجسم ويقاوم الإرهاق الحراري.

يساهم في تنقية الجسم من السموم.

يعزز الهضم ويحسن الشهية.

6. سموذي الموز والتفاح

يُخلط الموز مع التفاح المقشر في الخلاط مع قليل من الماء البارد أو الحليب، ويُقدم كمشروب كثيف ومغذٍ للأطفال.

فوائده:

يحتوي على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

يمد الطفل بالطاقة الطبيعية.

غني بالبوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب والعضلات.

7. ماء منقوع الفواكه

يعتبر هذا النوع من المشروبات مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون شرب الماء. يُحضّر عبر إضافة شرائح من الفواكه مثل البرتقال، الفراولة، التفاح، والخيار في إبريق ماء، وتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

فوائده:

يساعد في ترغيب الطفل بشرب الماء.

يقدم نكهة خفيفة ومنعشة بدون سكر.

يساهم في ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

8. مغلي الكركديه البارد

الكركديه مشروب صيفي شهير وله طعم مميز. يمكن تقديمه للأطفال بعد غليه وتبريده، مع تحليته بالقليل من العسل.

فوائده:

يساهم في خفض حرارة الجسم.

غني بمضادات الأكسدة.

يحافظ على توازن السوائل في الجسم.

9. مشروب الزبادي بالفواكه

يمكن مزج الزبادي مع الفاكهة مثل المانجو أو التوت أو الموز، وتحويله إلى مشروب غني بالبروبيوتيك والمغذيات.

فوائده:

يدعم صحة الأمعاء والمناعة.

يحتوي على الكالسيوم الضروري لنمو الطفل.

يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول.

نصائح لتقديم المشروبات لأطفالك في الصيف:



مشروبات صيفية

ابتعدي عن السكر المضاف قدر الإمكان، واستبدليه بالعسل الطبيعي إن لزم الأمر.

قدّمي المشروبات بأكواب ملونة أو زينيها بقطع الفاكهة لتجذب الطفل.

تجنبي المشروبات الغازية والمشروبات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية.

احرصي على تقديم السوائل بانتظام خاصة بعد اللعب أو الخروج في الشمس.

نوعي بين المشروبات حتى لا يمل الطفل، ويمكن إشراكه في اختيار الفواكه أو تحضير المشروب.



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