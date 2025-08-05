10 أصناف من السوائل والعصائر لترطيب الجسم في الصيف

سوائل وعصائر لترطيب الجسم، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد حاجة الجسم إلى الترطيب المستمر لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق المفرط.





فالجفاف في الطقس الحار لا يسبب فقط الشعور بالتعب والإرهاق، بل قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية مثل الصداع، الدوخة، وتشنجات العضلات، بل وفي الحالات الشديدة إلى الجفاف الحاد الذي يستلزم تدخلًا طبيًا. لذلك، يصبح تناول السوائل والعصائر المرطبة للجسم ضرورة لا غنى عنها، وليس مجرد رفاهية.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الترطيب ليس فقط وسيلة للشعور بالانتعاش، بل هو عنصر أساسي في الحفاظ على صحة الجسم وتوازنه في ظل درجات الحرارة المرتفعة.



أضافت الدكتورة مها، أن اختيار السوائل والعصائر الصحية والطبيعية يضمن حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن اللازمة مع الحفاظ على الوزن والطاقة.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أهم أنواع السوائل والعصائر التي تساهم في ترطيب الجسم بشكل فعال، مع التركيز على الخيارات الطبيعية والمغذية التي لا تضيف عبئًا من السكريات الصناعية أو السعرات الفارغة.

أولًا: أهمية الترطيب في فصل الصيف



الجسم البشري يتكون بنسبة 60% تقريبًا من الماء، ويعتمد على التوازن المائي للحفاظ على وظائفه الحيوية مثل تنظيم حرارة الجسم، دعم عمليات الهضم، تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز عمل الكلى في التخلص من السموم.

وعندما تزداد حرارة الطقس، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء عن طريق العرق، مما يجعل من الضروري تعويض هذه الخسارة بشرب سوائل صحية على مدار اليوم.

مشروبات صحية صيفية

ثانيًا: أفضل السوائل والعصائر لترطيب الجسم



1. الماء

الماء يظل هو الخيار الأول والأفضل لترطيب الجسم. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا في الأيام الحارة، مع زيادة الكمية إذا كنت تقومين بمجهود بدني أو تتعرضين لأشعة الشمس لفترات طويلة. يُفضل شرب الماء على فترات متقاربة بدلًا من كميات كبيرة دفعة واحدة.

2. ماء جوز الهند

يُعد ماء جوز الهند مشروبًا طبيعيًا غنيًا بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويتميز بقدرته على تعويض الإلكتروليتات المفقودة أثناء التعرق. كما أنه منخفض السعرات ويعطي إحساسًا بالانتعاش والترطيب الفوري.

3. عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من وزنه ماءً، بالإضافة إلى فيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين. عصير البطيخ الطبيعي يُعد خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم وتبريده خلال أيام الحر، خاصة عند تناوله مبردًا دون إضافة سكر.

4. الليمونادة الطبيعية

الليمون غني بفيتامين C والمنعشات الطبيعية التي تدعم جهاز المناعة وتساعد على تنشيط الجسم. يمكن تحضير عصير الليمون بإضافة ماء بارد، وشرائح ليمون، وقليل من العسل أو النعناع، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للترطيب والانتعاش.

5. عصير الخيار والنعناع

الخيار من الخضروات الغنية بالماء والألياف، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب. يمكن خلطه مع أوراق النعناع الطازجة والماء لتحضير مشروب صيفي رائع يساعد في ترطيب الجسم وتبريده.

6. ماء منقوع بالفواكه (ديتوكس)

استخدام شرائح الفاكهة مثل الفراولة، البرتقال، الكيوي أو الليمون مع أوراق النعناع أو الريحان في زجاجة ماء يعطي نكهة لذيذة، ويشجع على شرب كميات أكبر من الماء. كما أن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تنقية الجسم.

7. عصير البرتقال الطبيعي

البرتقال يحتوي على نسبة جيدة من الماء، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين C. عصير البرتقال الطبيعي يعوض جزءًا من المعادن المفقودة بسبب التعرق، ويدعم الجسم بالطاقة والنشاط.

8. عصير الأناناس

الأناناس ليس فقط لذيذًا ومنعشًا، بل يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم ويقلل من الالتهابات، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالماء والفيتامينات.

9. الشاي الأخضر المثلج

عند تحضيره بدون سكر، يمكن أن يكون الشاي الأخضر المثلج خيارًا رائعًا لترطيب الجسم، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من السموم وتحسين الدورة الدموية.

10. الحليب البارد أو اللبن الرائب

مصدر غني بالكالسيوم والبروتينات، كما يحتوي على نسبة من الماء. اللبن الرائب خصوصًا يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي بعد التعرض للحر الشديد، وهو خيار مثالي بعد تناول وجبة دسمة.

مشروبات ترطب الجسم

ثالثًا: نصائح هامة للحفاظ على الترطيب



احرصي على شرب الماء أو العصائر الطبيعية كل ساعة، حتى لو لم تشعري بالعطش.

تجنبي المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين، فهي تزيد من فقدان الماء بالجسم.

أضيفي شرائح الفاكهة أو الأعشاب العطرية للماء لتشجيع نفسك على الشرب.

تناولي الفواكه الغنية بالماء مثل الشمام، العنب، والخوخ كجزء من وجباتك اليومية.

احرصي على حمل زجاجة ماء معك دائمًا عند الخروج من المنزل.

اجعلي شرب السوائل جزءًا من روتينك اليومي، ليس فقط في الصيف، بل على مدار العام، لتنعمي بصحة أفضل وبشرة أكثر نضارة وحيوية.



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