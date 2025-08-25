كنت شاكة فيها، والدة أطفال دلجا تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لجريمة زوجة الأب

روت أم هاشم محمد، والدة الأطفال الستة ضحايا الحادث المأسوي ب قرية دلجا بـ محافظة المنيا، تفاصيل اللحظات التي سبقت الجريمة البشعة التي ارتكبتها زوجة والدهم، وأسفرت عن مقتلهم جميعًا.

والدة الضحايا تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة

وقالت الأم ـ الموجودة بمنزل أسرتها بقرية هليه بمركز ببا ببني سويف ـ إنها كانت تضطر لإرسال الطعام إلى منزل ضرتها لحفظه في الثلاجة، لعدم امتلاكها ثلاجة خاصة بها بعد عودتها إلى منزل زوجها، مشيرة إلى أنها كانت تعلم بزواج زوجها من أخرى، وأن الأخيرة أنجبت طفلًا منه وكانت حاملًا في طفل آخر ووضعت مولودها قبل أيام قليلة من الحادث.

وأوضحت "أم هاشم" أنها بعد عودتها إلى منزل الزوجية اكتشفت أن زوجها لا يمتلك ثلاجة وفرن، الأمر الذي دفعها لاستخدام ثلاجة ضرتها لحفظ الطعام، وتابعت قائلة: "في مرة من المرات وجدت مادة بيضاء غريبة على الأكل، وأخبرت زوجي بذلك، وكنت أشعر في داخلي أن هناك أمرًا مريبًا".

أم هاشم محمد ـ والدة الضحايا

أم أطفال دلجا: من الأول كنت شاكة فى مرات ابوهم

وأكدت الأم الملكومة، أنها كانت تساورها الشكوك تجاه ضرتها، وأن إحساسها لم يخب حينما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الجريمة، وأثبتت أن زوجة أبيهم هي التي أقدمت على قتلهم.

وقدمت أم هاشم الشكر لـ وزارة الداخلية والأجهزة المعنية على سرعة التحرك وكشف تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن الجريمة هزّت مشاعر أهالي القرية بأكملها نظرًا لبشاعتها واستهدافها لأطفال أبرياء.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي بني سويف، عقب إعلان وزارة الداخلية تفاصيل الحادث والذي كشف عن تورط زوجة الأب في جريمة التخلص من زوجها وابنائه، حيث نعَى الأهالي الضحايا ودعوا إلى القصاص العادل، مؤكدين أن ما حدث يمثل جريمة صادمة تتطلب أقصى العقوبات لمرتكبيها.

الاسرة ضحية حادث دلجا

بيان وزارة الداخلية بشأن حادث دلجا

وكشفت وزارة الداخلية، عن لغز مقتل الأطفال الـ6 ووالدهم في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، بعد مرور أقل من أسبوعين من التحريات المكثفة طوال الفترة الماضية فيما يعرف بـ «قضية الموت الغامض» بقرية دلجا.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب كارثة أسرة دلجا، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأطفالها الـ6 ووالدهم «زوجها»، رغبة من زوجة الأب في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادا منها بأنه سوف ينفصل عنها، وأكدت المصادر الأمنية بمديرية أمن المنيا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

