الجمعة 22 أغسطس 2025
بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

لحظة إنقاذ شاب من
لحظة إنقاذ شاب من الموت ببني سويف، فيتو

وثّقت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، مشهدًا بطوليًا نادر الحدوث، بعدما تمكن أحد المواطنين ويدعى «عم طارق» من إنقاذ شاب من الموت المحقق تحت عجلات القطار، في لحظة حبس فيها الأنفاس، بينما كان القطار يمر بسرعة كبيرة عبر المزلقان.

إنقاذ شاب من الموت المحقق ببني سويف

وأظهر الفيديو، الذي انتشر بسرعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يحاول عبور السكة الحديد بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف بالتزامن مع اقتراب القطار، قبل أن يتدخل «عم طارق» في اللحظة الأخيرة، ممسكًا به بقوة وجاذبًا إياه بعيدًا عن القضبان، وسط صيحات أحد المواطنين ظهر في الفيديو ينادي بصوت مرتفع «ربنا يسترها عليك يا عم طارق.. ربنا يجعله فى ميزان حسناتك يا عم طارق».

المشهد أثار تفاعلًا واسعًا، إذ انهالت التعليقات على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل مكثف، حيث كتب أحد المتابعين: «ده بطل بني سويف الحقيقي.. ربنا يحفظه ويكثر من أمثاله»، بينما علق آخر: «لو ما كانش عم طارق موجود في اللحظة دي كنا هنتفرج على كارثة»، وكتب آخر: «ده مثال للإنسانية والشهامة.. يستحق وسام شرف».

 

بطولة اللحظة الأخيرة تتصدر السوشيال ميديا

 

في المقابل، وجّه الكثيرون انتقادات لاذعة للشاب الذي كاد أن يلقى حتفه، معتبرين تصرفه متهورًا وغير مسؤول، إذ كتب أحدهم: «التهور وعدم الالتزام بقواعد المرور على المزلقان مش بس خطر على نفسك.. ده ممكن يتسبب في أذى لغيرك»، فيما علق آخر: «هو اللي عمله ده اسمه انتحار مش عبور، ربنا ستر».

الفيديو، الذي تجاوزت مشاهداته عشرات الآلاف في ساعات قليلة، أصبح حديث الأهالي ورواد السوشيال ميديا في بني سويف وخارجها، وسط مطالب بمنح «عم طارق» تكريمًا رسميًا تقديرًا لشجاعته، ورسائل توعية بضرورة الالتزام التام بتعليمات العبور الآمن عند المزلقانات لتجنب حوادث القطارات المميتة.

 

