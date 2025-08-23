السبت 23 أغسطس 2025
الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 "علمي وأدبي" وخطوات تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025، فيتو

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. ينتظر طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

وكشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بـوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق لـ فيتو موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنها ستنطلق هذا الأسبوع. 

وأعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات2025، للشعبتين علمي وأدبي.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025

وجاءت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025 كالتالي:
آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2025

حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب 
خدمة اجتماعية 
تربية ابتدائي

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.
  • بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.
  • يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا طوال العام 24 ساعة يوميًّا خلال أيام المرحلة.

