الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغيير جديد في ملعب مباراة الزمالك وفاركو بالدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس.

وكان نادي الزمالك تلقى خطابا رسميا من رابطة الأندية يفيد بنقل مباراة فاركو إلى استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة المغلق للصيانة، قبل أن تعلن الرابطة منذ قليل نقل المباراة مجددا إلى استاد السلام.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مران الزمالك اليوم 

ويخوض الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية استعدادًا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. 

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وفاركو اخبار الزمالك مباراة الزمالك القادمه نادي الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

أحمد حمدي يخضع لفحوصات طبية بالزمالك لتحديد موقفه من مباراة فاركو

لا راحة في الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

آدم كايد: سعيد بالفوز على مودرن سبورت ودعم جماهير الزمالك

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

سجل وصنع، خوان ألفينا رجل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

زد وسموحة يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

زد يتعادل مع سموحة 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

عن الزبيب وأهميته!

ليس فنيا، مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد الجزيري من المباريات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads