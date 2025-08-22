لجنة من الأبنية تتفقد المدارس في ميت غمر استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

أجرت قيادات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الدقهلية والمسئولين في إدارة ميت غمر التعليمية جولة موسعة للمرور على عدد من مدارس، للتأكد من جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والحرص الدائم على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

وتشكلت اللجنة من المهندس خالد سنجاب رئيس قطاع هيئة الأبنية، وحسن منصور عضو المراجعة والحوكمة، وعلي محمد أبو النصر عضو التخطيط والمتابعة بالإدارة، والمهندسة منى عبد العظيم هلال مهندس هيئة الأبنية.

المدارس المستهدفة في الجولة



وانطلقت الزيارة الميدانية إلى المدارس التالية:

▪️مدرسة ميت غمر المتميزة للغات.

▪️مدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية.

▪️مدرسة فخر الدين خالد للتعليم الأساسي.

▪️مدرسة الشهيد أحمد عبدالله المرسي الثانوية بنات بميت غمر.

▪️مدرسة المصرية اليابانية للغات.



الجولة للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المدرسية

وقد جاءت الجولة للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المدرسية والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين.

مدارسنا بيئة آمنة وحاضنة للإبداع ومنارة للعلم والمعرفة

وأكدت إدارة ميت غمر التعليمية بقيادة عبدالحميد شعيب أن ما يتم من جهود ومتابعات ليس مجرد استعداد للعام الدراسي فحسب بل هو رسالة التزام وعهد متجدد بأن تكون مدارسنا بيئة آمنة وحاضنة للإبداع ومنارة للعلم والمعرفة بما يليق بأبنائنا الطلاب ويحقق تطلعات أولياء الأمور ويرتقي بالمنظومة التعليمية نحو مستقبل أفضل.

