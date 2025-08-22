الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة من الأبنية تتفقد المدارس في ميت غمر استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

جولة على مدارس ميت
جولة على مدارس ميت غمر، فيتو

أجرت قيادات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الدقهلية والمسئولين في إدارة ميت غمر التعليمية  جولة موسعة للمرور على عدد من مدارس،  للتأكد من جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك  في إطار المتابعة المستمرة والحرص الدائم على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

وتشكلت اللجنة من المهندس خالد سنجاب رئيس قطاع هيئة الأبنية، وحسن منصور عضو المراجعة والحوكمة، وعلي محمد أبو النصر عضو التخطيط والمتابعة بالإدارة، والمهندسة منى عبد العظيم هلال مهندس هيئة الأبنية.

المدارس المستهدفة في الجولة 


وانطلقت الزيارة الميدانية إلى المدارس التالية: 
▪️مدرسة ميت غمر المتميزة للغات.
▪️مدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية.
▪️مدرسة فخر الدين خالد للتعليم الأساسي.
▪️مدرسة الشهيد أحمد عبدالله المرسي الثانوية بنات بميت غمر.
▪️مدرسة المصرية اليابانية للغات.
 

 

الجولة للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المدرسية

وقد جاءت الجولة للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المدرسية والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين.

 

 

 

 

مدارسنا بيئة آمنة وحاضنة للإبداع ومنارة للعلم والمعرفة

وأكدت إدارة ميت غمر التعليمية بقيادة  عبدالحميد شعيب أن ما يتم من جهود ومتابعات ليس مجرد استعداد للعام الدراسي فحسب بل هو رسالة التزام وعهد متجدد بأن تكون مدارسنا بيئة آمنة وحاضنة للإبداع ومنارة للعلم والمعرفة بما يليق بأبنائنا الطلاب ويحقق تطلعات أولياء الأمور ويرتقي بالمنظومة التعليمية نحو مستقبل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخطيط والمتابعة الأبنية التعليمية العام الدراسي الجديد الميكانيكية المصرية اليابانية المتابعة المستمرة هيئة الأبنية التعليمية قطاع الابنية التعليمية محافظة الدقهلية منظومة التعليم محافظة الدقهلية تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه بالدوري الفرنسي

استعدادات مجلس الشيوخ لانطلاق الفصل التشريعي الثاني.. استقبال الفائزين بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وموعد الجلسة الافتتاحية في أكتوبر المقبل ويترأسها أكبر الأعضاء سنًّا

الصناعة: لا نمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان

استجابة لمطالب المزارعين.. الصناعة تعلن إنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads