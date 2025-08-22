الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية: إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بـ المنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

الأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

التوسع في منافذ أمان ومنافذ ضد الغلاء

 وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

الأسماك من 45 إلى 140 جنيها والبيض بـ 170

ويبلغ سعر الأسماك من 45 إلى 140 جنيها، والبيض الأبيض بسعر 135 والأحمر بسعر 170.

ذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

