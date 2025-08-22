الصناعة: لا نمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان

أكدت وزارة الصناعة ، أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب ولا أراضي الشركة وهي من أوقفت هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصناعة أنها تستهدف الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لإنتاج بلاطات الصلب ودراسة إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى.

وقال البيان إن وزارة الصناعة هي من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية.

الصناعة تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب

وقالت إن وزارة الصناعة تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

