محافظات

ندوة عن التعريف بحقوق ذوي الهمم في ميت غمر بالدقهلية (صور)

شهد نادي العاملين برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، انطلاق فعاليات ندوة موسعة بعنوان: “التعريف بحقوق ذوي الهمم” بالتنسيق بين إدارة ميت غمر التعليمية وتعليم الكبار.
 

 

ويأتي ذلك  في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية وبمتابعة مستمرة من اللواء أنور عثمان - رئيس مركز ومدينة ميت غمر وأحمد حجازي - نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبناء على تعليمات الدكتورة  هبه البيلي- مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بمحافظة الدقهلية، ياسمين المزاحي - مدير إدارة حقوق الإنسان بمحافظة الدقهلية، بتنظيم ندوات بمراكز المدن والوحدات القروية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقامت وحدة حقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينه ميت غمر اليوم بتنظيم ندوه بالتعاون مع: عبد الحميد شعيب – مدير إدارة ميت غمر التعليمية،  وهيئة تعليم الكبار بعنوان "التعريف بحقوق ذوي الهمم" وتحت إشراف مروة محمود موسى - مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة ميت غمر وبحضور عمرو نصر - بإدارة الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، محمد العرابي - مدير إدارة تعليم الكبار بميت غمر،  محمد منصور - وكيل  إدارة تعليم الكبار.

محاور النقاش في ندوة التعريف بحقوق ذوي الهمم

 وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من المواطنين وأسر ذوي الهمم، وتناولت عدة محاور أساسية، أبرزها: تعريف المجتمع بحقوق ذوي الهمم وأهمية دمجهم في الحياة العامة، ودور المؤسسات التعليمية والدينية في ترسيخ ثقافة احترام الاختلاف، واستعراض جهود الدولة في تمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص متكافئة لهم.

 

وحاضر في الندوة كل من:فضيلة الشيخ ناجي الكيال - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، وبلال العيسوي - مدير مرحلة التربية الخاصة والدمج التعليمي بإدارة ميت غمر التعليمية.

ذوو الهمم هم ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

ووجّه نائب رئيس المدينة– رسالة قوية خلال الفعالية، مؤكدًا أن: "ذوي الهمم هم ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وأن رئاسة المركز ستعمل على تقديم كامل الدعم لهم، سواء في مجالات التعليم أو التدريب أو التوظيف، بما يحقق لهم حياة كريمة تتماشى مع رؤية مصر 2030".

مطالب بتدريبات تتناسب مع قدرات ذوي الهمم

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه اللقاءات "آملين في  توفير فرص تدريبية وعمل تتناسب مع قدرات ذوي الهمم حيث إنهم قادرون على العطاء والإبداع".

الإسماعيلية تستضيف الملتقى السنوي للتضامن الاجتماعي وهيئة تعليم الكبار لمبادرة "لا أمية مع تكافل"

محافظ سوهاج يشارك 250 طالبا من ذوي الهمم فعاليات اليوم الترفيهي

الندوة رسالة نحو دعم وتمكين ذوي الهمم

 وفي ختام الندوة أكد نائب رئيس المدينة– أن هذه الندوة ليست مجرد فعالية توعوية، بل هي رسالة  نحو دعم وتمكين ذوي الهمم، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة ندوات بجميع القرى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

