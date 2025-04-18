في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمباني المدرسية والصيانة الدورية اللازمة لها حفاظًا على صحة الجميع وتحقيق بيئة تعليمية آمنة، ووفق توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تعليم القاهرة تواصل سلسلة اجتماعات هيئة الأبنية لمناقشة جميع المشكلات التي تخص المباني المدرسية

عقد ياسر أنس وكيل مديرية تعليم القاهرة، لقاءً موسعًا مع مديري عموم القطاع الجنوبي ولفيف من القيادات ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية، بحضور المهندسة منى عبد الرحمن، نائب فرع هيئة الأبنية، المهندس أحمد عبد الله، رئيس المنطقة الجنوبية المهندس محمد عبد الفتاح، مدير المشروعات المهندسة رانيا عبد التواب، مديرة الصيانة المهندسة هبة الجزار، مديرة الخريطة فاطمة محمد السيد

مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

التواصل مع الأحياء لاستخراج التراخيص اللازمة للإنشاء والتوسعات بالمدارس

وقد تضمن اللقاء مناقشة جميع المشكلات التي تخص المباني المدرسية، وضرورة التواصل مع الأحياء لاستخراج التراخيص اللازمة للإنشاء والتوسعات بالمدارس ومقارنة ذلك بالاحتياجات الفعلية للإدارات التعليمية، وتأكيد تيسير الإدارات التعليمية تسليم المدارس التي ستتم بها أعمال الصيانة أو التطوير ورفع الكفاءة عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتكون على أتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة، وقام عدد من مديري العموم بعرض المشكلات الموجودة بالمدارس التابعة لهم.

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