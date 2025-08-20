وكيل شباب الدقهلية يشهد فعاليات قفزة الثقة بجامعة المنصورة

شهد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، فعاليات قفزة الثقة للطلاب المشاركين فى مبادرة "التأهيل للكليات العسكرية"، ومن ضمن التدريبات اليوم قفزة الثقة، بحمام السباحه بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، والمبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هذا وتنظم الوزارة النسخة السادسة من مبادرة "مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات التربية الرياضية)، للعام الجاري 2025.

وكيل مديرية شباب الدقهلية يشهد فعاليات قفزة الثقة للمتقدمين للكليات العسكرية بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، واسعد هيبه مدير إدارة البرامج، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومنسق المشروع، والدكتور كريم حسام، والكابتن محمد مدين مدربين اللياقة البدنية، والكابتن حنان نادر، والكابتن أنس الطنطاوي مدربين السباحة.

فاعليات مشروع البرنامج التدريبي للطلبة الملتحقين بالمبادرة اليوم

تضمنت فاعليات مشروع البرنامج التدريبي للطلبة الملتحقين بالمبادرة اليوم، تدريبات اللياقة البدنية وتعليم السباحة والتدريب على قفزة الثقة وعمل التمارين داخل الجيم على أحدث الأجهزة الرياضية، هذا وقد شاهد الدكتور أيمن ربيع الطلبة الملتحقين بالمشروع وهم يؤدون قفزة الثقة داخل حمام السباحة من داخل القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة.

شهادات إفادة للطلبة الملتحقين بالمشروع بحضورهم برنامج التدريب

وفى ختام فعاليات اليوم قدم الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، واسعد هيبه مدير إدارة البرامج، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومنسق المشروع، شهادات إفادة للطلبة الملتحقين بالمشروع بحضورهم برنامج التدريب، والذي يؤهلهم لاجتياز الاختبارات المؤهله للكليات العسكرية، كما أشاد الدكتور أيمن ربيع بالمستوى الذي وصل إليه الطلبة عند أدائهم قفزة الثقة وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

يأتي فعاليات قفزة الثقة لمبادرة التأهيل العسكري اليوم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد حسان.مدير الإدارة العامة للنشاط الطلابي، والدكتور مؤمن عبد الرحيم. مدير إدارة الكليات المتخصصة والمعاهد العليا، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وأسعد هيبة مدير إدارة البرامج، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والدكتورة ايمان جاد منسق المشروع ومعاون وكيل الوزارة للرياضة.

