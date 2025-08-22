موعد مباراة الجزيرة والشارقة بالدوري الإماراتي والقناة الناقلة

يحل نادي الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني وإبراهيم عادل، ضيفًا على غريمه الشارقة الإماراتي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

موعد مباراة الجزيرة أمام الشارقة

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزيرة أمام الشارقة مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة والنصف على ملعب الشارقة.

ويمكن للجماهير متابعة أحداث مباراة الجزيرة والشارقة مباشرة عبر شاشة قناة دبي الرياضية، التي تتولى بث مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين في موسمه الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أولى مبارياته تحت قيادة المدربين المؤقتين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعدما وجه الفريق الشكر للمدرب المغربي الحسين عموته، بعد خسارة الفريق من خورفكان في أولى مباريات الدوري في الموسم الجديد.

ويبحث إبراهيم عادل عن تسجيل أول أهدافه بقميص الجزيرة، المنتقل إليه حديثًا، قادمًا من صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويسعى فريق الجزيرة الإماراتي، لتحقيق أول انتصار في الدوري، بعد الفشل في الفوز على خورفكان في المباراة الافتتاحية، التي انتهت بـ3 أهداف مقابل هدفين.

فيما دخل مارسيل كايزر المدرب المساعد الحالي في فريق أياكس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الجزيرة الإماراتي خلفا للمغربي حسين العموتة.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الهولندي كايزر يعد بين المرشحين لتولي القيادة الفنية في الجزيرة.

