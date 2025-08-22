الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الجزيرة والشارقة بالدوري الإماراتي والقناة الناقلة

إبراهيم عادل،فيتو
إبراهيم عادل،فيتو

يحل نادي الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني وإبراهيم عادل، ضيفًا على غريمه الشارقة الإماراتي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

موعد مباراة الجزيرة أمام الشارقة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزيرة أمام الشارقة مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة والنصف على ملعب الشارقة.

ويمكن للجماهير متابعة أحداث مباراة الجزيرة والشارقة مباشرة عبر شاشة قناة دبي الرياضية، التي تتولى بث مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين في موسمه الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أولى مبارياته تحت قيادة المدربين المؤقتين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعدما وجه الفريق الشكر للمدرب المغربي الحسين عموته، بعد خسارة الفريق من خورفكان في أولى مباريات الدوري في الموسم الجديد.

ويبحث إبراهيم عادل عن تسجيل أول أهدافه بقميص الجزيرة، المنتقل إليه حديثًا، قادمًا من صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويسعى فريق الجزيرة الإماراتي، لتحقيق أول انتصار في الدوري، بعد الفشل في الفوز على خورفكان في المباراة الافتتاحية، التي انتهت بـ3 أهداف مقابل هدفين.

فيما دخل مارسيل كايزر المدرب المساعد الحالي في فريق أياكس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الجزيرة الإماراتي خلفا للمغربي حسين العموتة.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الهولندي كايزر يعد بين المرشحين لتولي القيادة الفنية في الجزيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإماراتي ابراهيم عادل الجزيرة الاماراتي الدوري الاماراتي للمحترفين المغربي الحسين عموتة نادي بيراميدز نادي الجزيرة الاماراتي محمد النني منتخب مصر

مواد متعلقة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

أزمة لـ حسام حسن، غيابات بالجملة عن معسكر الفراعنة المقبل

مقابل 29 مليون يورو، لاعب مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

موعد مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

فرحة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

النصر يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بثنائية

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads