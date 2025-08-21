رئيس الغرفة التجارية يكرم مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية (صور)

كرم أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وآمال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسماعيلية، مجلس سيدات الأعمال، وعدد من القيادات التنفيذية.

وذلك عقب نجاح فعاليات منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول الذي استضافته القرية الأوليمبية تزامنًا مع مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة.

جانب من التكريم، فيتو

تكريم عدد من التنفيذيين

وشمل التكريم كلًا من: العميد وائل رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وسعدية حجاب رئيس حي ثان، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، شيماء عمر وكيل وزارة التموين.

وأعرب رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن خالص شكره وتقديره لجميع الحضور والمشاركين، مؤكدًا أن المنتدى جاء ليعكس مكانة الإسماعيلية الاقتصادية ويبرز الدور الرائد لسيدات الأعمال في دعم مسيرة التنمية.

رسالة شكر للمساهمين في نجاح المنتدى

ومن جانبها، قدمت آمال محمود الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنتدى، مشيرةً إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والتنموية بالمحافظة.

كما جرى خلال الحفل تسليم درع تقدير لعضوات مجلس سيدات الأعمال، تكريمًا لجهودهن البارزة في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، ومشاركتهن الفاعلة في إنجاح المنتدى، الذي ناقش الفرص الاستثمارية والمميزات النسبية لمحافظة الإسماعيلية وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية.

وأكد القائمون على المنتدى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية في مختلف القطاعات، وإيمانًا بقدرتها على المساهمة الفاعلة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، شهد يوم ٩ أغسطس الماضي، فعاليات منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية، والذي عُقد بالقرية الأوليمبية تزامنا مع مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة، بمشاركة نخبة من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وسيدات ورجال الأعمال، وعدد من القيادات التنفيذية.

